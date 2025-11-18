快訊

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

聽新聞
0:00 / 0:00

交通違規道安講習委外辦理時間地點彈性 沒參加罰1800元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
交通違規道安講習已委外辦理，時間地點都彈性，方便民眾選擇。圖／豐原監理站提供
交通違規道安講習已委外辦理，時間地點都彈性，方便民眾選擇。圖／豐原監理站提供

交通違規者需上道安講習，原本都要到監理單位上課，公路局今年起已委外辦理，時間地點彈性，豐原監理站受託單位有3家駕訓班業者，豐原監理站提醒，無正當理由不依規定接受講習者會罰1800元，經再通知參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，將吊扣其駕駛執照。

公路局今年3月1日起正式推動道路交通安全講習委外辦理，並設置「道路交通安全講習系統網站」(https://slp.mvdis.gov.tw/user/)，民眾可透過該講習系統網站查詢受託單位地點、開班情形，自行依自己需求，選擇適合的上課時間及地點預約參加講習，新措施便民。

豐原監理站長朱豐誠表示，目前該站轄管受託單位共有連豐駕訓班、大豐駕訓班及豐年駕訓班等3家講習業者，該站將利用遠端監控系統及不定期實地抽查方式來監督受託講習單位上課情形及授課品質，提供民眾優質講習。

豐原監理站提醒，道路交通安全講習所衍生的相關費用，包含場地、講師、通知單印製及郵寄等費用，依使用者付費原則，收費基準將比照目前已辦理自費講習每小時收取200元。

監理站 豐原 駕訓班
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

萬人連署國高中上午10點上課 教育部回應：暫不參採

移工無照騎車拒酒測遭罰18萬 強制執行繳清

台東南橫公路新武路段今晨落石！道路雙向阻斷

鳳凰來襲…2邊坡坍方 南橫公路台東向陽至利稻道路封閉

相關新聞

台中多「代理局長」議員批妨礙升遷 盧秀燕：不能讓文官吃虧

台中市政府目前有5個局處的首長是「代理首長」，本身有其他公務員職務，以代理身分兼任。民進黨議員批評，用代理的方式延續首長...

不用飛國外梨山可賞楓！ 中市府限時開賣「無限次搭乘公車」套票

台中和平大梨山地區的楓葉最近陸續轉紅，是國內人氣賞楓景點之一。台中市交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」...

交通違規道安講習委外辦理時間地點彈性 沒參加罰1800元

交通違規者需上道安講習，原本都要到監理單位上課，公路局今年起已委外辦理，時間地點彈性，豐原監理站受託單位有3家駕訓班業者...

南投精英、北中寮設牙醫醫療站

南投縣多處偏鄉長期面臨牙醫資源匱乏，居民為了看牙得舟車勞頓、單趟車程動輒一小時以上。南投縣衛生局投入400萬，在仁愛鄉精...

中市「太平區聯合行政中心」明年啟用 室內裝修趕工中

台中市興建中的太平區聯合行政中心主體建物9月已完工，建設局長陳大田今表示，目前室內裝修等作業穩定超前，預計明年上半年可以...

玉澤演分享台中拍戲日常掀觀光熱潮 中市籲應尊重不打擾

韓星玉澤演近期在台中拍戲，常在網路分享台中美食、景點，掀起觀光熱潮。台中市議員張芬郁認為市府應把握機會行銷。中市府說，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。