交通違規道安講習委外辦理時間地點彈性 沒參加罰1800元
交通違規者需上道安講習，原本都要到監理單位上課，公路局今年起已委外辦理，時間地點彈性，豐原監理站受託單位有3家駕訓班業者，豐原監理站提醒，無正當理由不依規定接受講習者會罰1800元，經再通知參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，將吊扣其駕駛執照。
公路局今年3月1日起正式推動道路交通安全講習委外辦理，並設置「道路交通安全講習系統網站」(https://slp.mvdis.gov.tw/user/)，民眾可透過該講習系統網站查詢受託單位地點、開班情形，自行依自己需求，選擇適合的上課時間及地點預約參加講習，新措施便民。
豐原監理站長朱豐誠表示，目前該站轄管受託單位共有連豐駕訓班、大豐駕訓班及豐年駕訓班等3家講習業者，該站將利用遠端監控系統及不定期實地抽查方式來監督受託講習單位上課情形及授課品質，提供民眾優質講習。
豐原監理站提醒，道路交通安全講習所衍生的相關費用，包含場地、講師、通知單印製及郵寄等費用，依使用者付費原則，收費基準將比照目前已辦理自費講習每小時收取200元。
