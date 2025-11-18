快訊

苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

南投精英、北中寮設牙醫醫療站

聯合報／ 記者賴香珊黃寅／連線報導
南投縣衛生局於仁愛精英村開設牙醫醫療站，昨天揭牌，預計12月初開放看診。圖／南投縣政府提供
南投縣多處偏鄉長期面臨牙醫資源匱乏，居民為了看牙得舟車勞頓、單趟車程動輒一小時以上。南投縣衛生局投入400萬，在仁愛鄉精英村及中寮鄉北中寮地區新設兩處牙醫醫療站，兩站昨揭牌，預計12月初開放預約看診。台中和平區則採取牙醫師駐診、巡診方式，服務偏鄉。

南投縣長許淑華指出，全縣僅有88家牙科診所、牙醫師不到200人，且多集中在南投、草屯、埔里等市區，偏鄉牙醫師嚴重不足，導致居民必須長途下山就醫，往返常需一至兩小時，極度不便。

衛生局向衛福部爭取340萬元、縣府自籌60萬元，分別在精英村與爽文村衛生室增設牙醫站。衛生局說明，仁愛鄉幅員廣大、道路縱橫，廬山線過去無牙醫資源，今年優先設站；中寮鄉北中寮地區同樣長期缺乏牙醫，因此同步補強。

精英牙醫醫療站將由台中市牙醫師公會協助，每周看診3天、共6診次；北中寮則由南投縣牙醫師公會支援，每周看診4天、共8診次。兩站皆配置1名牙醫師與1至2名助理，12月起開放預約。

許淑華說，兩處醫療站配備全新牙科診療椅、X光機、高壓消毒鍋等設備，以市區診所的標準打造診療環境，可提供一般牙科、口腔衛教、兒童塗氟等服務，盼建立穩定的在地口腔照護網絡，減少偏鄉居民就醫負擔。

台中市衛生局針對偏鄉布建牙科服務，包括和平區和平、梨山衛生所的常態牙醫駐診，以及自由里、達觀里、平等里衛生室的巡診服務；此外，大台中牙醫師公會也配合健保署，於石岡、谷關、新社、自由里設置巡迴醫療站，並赴和平、新社、大安區多所國中小巡迴看診，補足偏鄉牙醫量能。

