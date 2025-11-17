解決偏鄉牙醫荒 南投精英、北中寮設牙醫站12月開診
南投縣偏鄉牙醫師嚴重不足，居民下山就醫看牙，車程動輒1小時，相當不便，衛生局斥資400萬元，於仁愛精英村、北中寮地區分別開設牙醫醫療站，並協調台中市、南投縣牙醫師公會人力支援進駐，兩站今揭牌，預計12月初開放看診。
縣長許淑華指出，南投縣幅員遼闊，城鄉醫療差距尤為明顯，其中牙醫全縣僅88家診所，牙醫師不到200人，多集中在南投、草屯、埔里等市區，導致偏鄉牙醫師嚴重不足，居民得長途跋涉下山才能看牙，車程往返1至2小時，相當不便。
為提升偏遠地區民眾就醫可近性，衛生局近年積極布建偏鄉牙醫醫療站，補強偏鄉牙醫資源，今年因此向衛生福利部爭取經費340萬元，並由縣府自籌60萬元，分別於仁愛鄉精英村衛生室及中寮鄉爽文村衛生室分別開設牙醫醫療站，今揭牌。
衛生局表示，仁愛鄉位處山區，幅員廣大交通不便，大致分為廬山線、互助線、力行線、親愛線，前兩者已於霧社及互助村牙醫醫療站，力行地區則有IDS山地巡迴醫療支援，因此今年規畫在廬山地區設站，北中寮同樣缺牙醫也設醫療站。
而精英牙醫醫療站已協調由台中市牙醫師公會支援牙醫師人力，每周看診3天共6診次；北中寮牙醫醫療站由南投縣牙醫師公會協助，每周4天共8診次服務，兩地每診均安排1名牙醫師及1至2位助理支援，於12月初接受預約提供診療。
許淑華說，精英、北中寮牙醫醫療站均引進全新設備，包括牙科診療椅、X光機及高壓消毒鍋等，營造與市區診所同等的診療品質，提供一般牙科診療、口腔衛教與兒童塗氟等服務，為地方建立長期穩定的口腔照護基礎，解決就醫不便問題。
