快訊

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

35年回憶沒了！丹丹漢堡「高雄大社店」突宣告熄燈 在地人不捨

解決偏鄉牙醫荒 南投精英、北中寮設牙醫站12月開診

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣偏鄉牙醫師嚴重不足，衛生局於仁愛精英村開設牙醫醫療站，今天揭牌，預計12月初啟用開放看診。圖／南投縣政府提供
南投縣偏鄉牙醫師嚴重不足，衛生局於仁愛精英村開設牙醫醫療站，今天揭牌，預計12月初啟用開放看診。圖／南投縣政府提供

南投縣偏鄉牙醫師嚴重不足，居民下山就醫看牙，車程動輒1小時，相當不便，衛生局斥資400萬元，於仁愛精英村、北中寮地區分別開設牙醫醫療站，並協調台中市、南投縣牙醫師公會人力支援進駐，兩站今揭牌，預計12月初開放看診。

縣長許淑華指出，南投縣幅員遼闊，城鄉醫療差距尤為明顯，其中牙醫全縣僅88家診所，牙醫師不到200人，多集中在南投、草屯、埔里等市區，導致偏鄉牙醫師嚴重不足，居民得長途跋涉下山才能看牙，車程往返1至2小時，相當不便。

為提升偏遠地區民眾就醫可近性，衛生局近年積極布建偏鄉牙醫醫療站，補強偏鄉牙醫資源，今年因此向衛生福利部爭取經費340萬元，並由縣府自籌60萬元，分別於仁愛鄉精英村衛生室及中寮鄉爽文村衛生室分別開設牙醫醫療站，今揭牌。

衛生局表示，仁愛鄉位處山區，幅員廣大交通不便，大致分為廬山線、互助線、力行線、親愛線，前兩者已於霧社及互助村牙醫醫療站，力行地區則有IDS山地巡迴醫療支援，因此今年規畫在廬山地區設站，北中寮同樣缺牙醫也設醫療站。

而精英牙醫醫療站已協調由台中市牙醫師公會支援牙醫師人力，每周看診3天共6診次；北中寮牙醫醫療站由南投縣牙醫師公會協助，每周4天共8診次服務，兩地每診均安排1名牙醫師及1至2位助理支援，於12月初接受預約提供診療。

許淑華說，精英、北中寮牙醫醫療站均引進全新設備，包括牙科診療椅、X光機及高壓消毒鍋等，營造與市區診所同等的診療品質，提供一般牙科診療、口腔衛教與兒童塗氟等服務，為地方建立長期穩定的口腔照護基礎，解決就醫不便問題。

南投縣偏鄉牙醫師嚴重不足，衛生局於仁愛精英村開設牙醫醫療站，今天揭牌，預計12月初開放看診。圖／南投縣政府提供
南投縣偏鄉牙醫師嚴重不足，衛生局於仁愛精英村開設牙醫醫療站，今天揭牌，預計12月初開放看診。圖／南投縣政府提供
南投縣偏鄉牙醫師嚴重不足，衛生局於仁愛精英村、北中寮地區分別開設牙醫醫療站，今揭牌，預計12月初開放看診。圖／南投縣政府提供
南投縣偏鄉牙醫師嚴重不足，衛生局於仁愛精英村、北中寮地區分別開設牙醫醫療站，今揭牌，預計12月初開放看診。圖／南投縣政府提供
南投縣偏鄉牙醫師嚴重不足，衛生局於仁愛精英村開設牙醫醫療站，今天揭牌，預計12月初啟用開放看診。圖／衛福部提供
南投縣偏鄉牙醫師嚴重不足，衛生局於仁愛精英村開設牙醫醫療站，今天揭牌，預計12月初啟用開放看診。圖／衛福部提供

牙醫 南投縣 衛生局
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

他少做1事「牙痛噴3萬」 過來人苦勸：要養成習慣

原來牙醫一眼看得出有無性行為！揭嘴巴一大隱藏跡象 某節日超明顯

「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷

樂維牙醫以「專業數位微創」重新定義國民口腔健康標準

相關新聞

玉澤演分享台中拍戲日常掀觀光熱潮 中市籲應尊重不打擾

韓星玉澤演近期在台中拍戲，常在網路分享台中美食、景點，掀起觀光熱潮。台中市議員張芬郁認為市府應把握機會行銷。中市府說，已...

中市「太平區聯合行政中心」明年啟用 室內裝修趕工中

台中市興建中的太平區聯合行政中心主體建物9月已完工，建設局長陳大田今表示，目前室內裝修等作業穩定超前，預計明年上半年可以...

台電電纜下地計畫預定再拆31座架空塔 還潭子天際線

立委楊瓊瓔推動台中潭子69kV特高壓電纜下地，二年前已拆除北屯路、中山路67座架空塔，今天再邀集台電等相關單位辦理「69...

台中購物節業續衝破百億 20日抽百萬現金和1萬美金獎

台中購物節開跑3周，經濟發展局上午宣布，發票登錄金額前天已衝破103億元，業績開出紅盤，20日上午將在建國市場抽出第1個...

南投竹山警分局舊址成危樓 研議追加預算拆除

南投縣警察局竹山分局集山路三段舊址因歷經921地震等天災損害，建築龜裂、滲漏且磁磚時有剝落，已成危樓。分局搬遷至大智路新...

中市上百億財政缺口待補 將舉債籌財源

財劃法修正後地方統籌分配稅款增加，中央刪減一般性補助款，台中市明年度捷運建設、營養午餐與租金補貼等補助款減少，加上近期標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。