中市「太平區聯合行政中心」明年啟用 室內裝修趕工中
台中市興建中的太平區聯合行政中心主體建物9月已完工，建設局長陳大田今表示，目前室內裝修等作業穩定超前，預計明年上半年可以啟用。
他說，聯合行政中心斥資6億3464萬元，是地上5層、地下2層建物，規畫有行政辦公空間、公辦民營托嬰中心、公共停車場及開放綠化空間，提供民眾一站式服務。停車場設置汽車121格、機車180格，提供停車便利性。
建築設計以太平地景意象的「丘陵、橋梁」為概念，融合綠建築、智慧建築與友善空間，兼具實用機能與視覺美感，已成為太平區新的城市地標。工程品質與美學表現優異，已獲得市府「114年台中市政府公共工程獎－建築工程類優等獎」肯定。
建設局說，行政中心目前正進行正式驗收及後續室內裝修作業，同步就色系、家具與視覺標誌統一設計，打造一致性的空間風格，亦為台中市首座導入「行政中心空間美學」概念的示範案例。啟用後，將大幅提升洽公效率與行政服務品質，讓太平居民享有更優質、現代化的公共服務環境。
