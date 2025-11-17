快訊

阿湯哥人生第一座奧斯卡到手！出道40年獲終身成就獎「不要再骨折」

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

「你媽死了！」女暴斃遭同居男友載走 兒報案…警攔車尋獲屍體

玉澤演分享台中拍戲日常掀觀光熱潮 中市籲應尊重不打擾

中央社／ 台中17日電
韓國藝人玉澤演近期在台中拍戲，時常貼文分享生活；民進黨台中市議員張芬郁（左3）17日呼籲市府應把握行銷城市的機會，開發「玉澤演台中地圖」，提升城市能見度。中央社
韓國藝人玉澤演近期在台中拍戲，時常貼文分享生活；民進黨台中市議員張芬郁（左3）17日呼籲市府應把握行銷城市的機會，開發「玉澤演台中地圖」，提升城市能見度。中央社

韓星玉澤演近期在台中拍戲，常在網路分享台中美食、景點，掀起觀光熱潮。台中市議員張芬郁認為市府應把握機會行銷。中市府說，已分享美食訊息，籲應友善對待，尊重不打擾。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨籍市議員張芬郁表示，韓國藝人玉澤演近期在台中拍戲，他常在網路社群IG分享日常，探索台中的景點、美食，意外掀起台中觀光熱潮，粉絲更敲碗推出「玉澤演台中地圖」。

張芬郁指出，這是「天上掉下來的禮物」，市府是否掌握這股熱度，主動與劇組或經紀公司聯繫，在不影響藝人生活的情況下，整理踩點地圖，讓偶像行程轉化成具有延續性的觀光路線。

民進黨市議員陳雅惠要求市府重視在地文化與觀光動線整合，從基層商圈到特色社區都要一起帶動，讓旅客不只拍照就走，而是願意留下來消費、深入體驗。

市長盧秀燕表示，知道玉澤演在台中。交通局長葉昭甫說，有贈送暢遊台中的悠遊卡，希望劇組能夠在台中順暢通行。

新聞局長欒治誼指出，玉澤演與劇組至台中拍攝，新聞局及影視基金會積極協助拍攝，二度探班劇組，分享台中好吃、好喝的訊息，希望劇組能夠在台中順暢通行，基於信任基礎，劇組盼市府低調保密，市府也呼籲市民友善尊重不打擾，讓國際藝人感受友善台中。

美食 議員 藝人
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台中食安處查毒蛋…綠議員批怠惰 衛生局長動怒「勿指責認真同仁」

台中深夜爆「棒球隊」…議員譏執法不力 盧秀燕：為非作歹的不是警察

非洲豬瘟專案報告曝光！綠議員轟「2基層背鍋」看完只有更生氣

2PM「玉澤演宣布結婚」IG發手寫說明文 明春在首爾舉辦非公開婚禮

相關新聞

中市「太平區聯合行政中心」明年啟用 室內裝修趕工中

台中市興建中的太平區聯合行政中心主體建物9月已完工，建設局長陳大田今表示，目前室內裝修等作業穩定超前，預計明年上半年可以...

玉澤演分享台中拍戲日常掀觀光熱潮 中市籲應尊重不打擾

韓星玉澤演近期在台中拍戲，常在網路分享台中美食、景點，掀起觀光熱潮。台中市議員張芬郁認為市府應把握機會行銷。中市府說，已...

台電電纜下地計畫預定再拆31座架空塔 還潭子天際線

立委楊瓊瓔推動台中潭子69kV特高壓電纜下地，二年前已拆除北屯路、中山路67座架空塔，今天再邀集台電等相關單位辦理「69...

台中購物節業續衝破百億 20日抽百萬現金和1萬美金獎

台中購物節開跑3周，經濟發展局上午宣布，發票登錄金額前天已衝破103億元，業績開出紅盤，20日上午將在建國市場抽出第1個...

南投竹山警分局舊址成危樓 研議追加預算拆除

南投縣警察局竹山分局集山路三段舊址因歷經921地震等天災損害，建築龜裂、滲漏且磁磚時有剝落，已成危樓。分局搬遷至大智路新...

中市上百億財政缺口待補 將舉債籌財源

財劃法修正後地方統籌分配稅款增加，中央刪減一般性補助款，台中市明年度捷運建設、營養午餐與租金補貼等補助款減少，加上近期標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。