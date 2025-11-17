快訊

彰化食農教育開發食譜 學員誇讚紅龍果醬加鳳梨和檸檬風味更好

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
社團法人彰化縣就業能力教育協會教學員製作紅龍果醬。記者簡慧珍／攝影
賣相好的紅龍果進市場，賣相差的做果醬，社團法人彰化縣就業能力教育協會開辦食農教育課程，指導社區婆婆媽媽使用果園紅龍果次級品，摻入現做鳳梨醬、檸檬汁製成紅龍果醬，淋在豆漿雪花糕等食品，酸甜適中，婆婆媽媽都說要帶回家與家人分享。

彰化縣紅龍果種植面積約431公頃，全台第二，僅次於南投縣504公頃。二林鎮種植約267公頃，是彰化縣也是全台紅龍果面積最大。溪湖鎮毗鄰二林鎮，就業能力教育協會以溪湖鎮為中心，開辦涵蓋二林鎮、埔鹽鄉和埔心鄉的食農教育課程，以4鄉鎮農產品作為食材，教導有興趣的民眾製作食品。

就業能力教育協會和湖埔社區大學在東螺溪生態教育園區合作開課，湖埔社大講師今提供食譜，採用在地果園紅龍果次級品，每台斤加1顆鳳梨、兩顆檸檬、半台斤白糖和少許鹽，交給10多參加「東螺溪在地食農與循環行動」課程的婆婆媽媽，削下的紅龍果皮和鳳梨果皮拿到東螺溪拿到園區混合枯枝落葉堆肥，果肉和白糖、少許鹽打成果醬，加檸檬汁讓果醬風味更多元。

湖埔社大講師唐妙如表示，紅龍果食農教育課程不只實做，還說明產地、生產過程與營養價值，可製作果乾、果醋的剩食利用，及果皮酵素與堆肥的資源化利用，民眾看食譜，在家都能做，實踐「珍惜食物、源頭減量」的食物公民素養；協會與社大將把埔心鄉的濁水米、番石榴、巨峰葡萄，埔鹽鄉的花椰菜、韭菜、蔥、糯米和二林鎮的蕎麥、紅薏仁、紅龍果帶入課程，鼓勵「地產地銷」以落實食農教育。

紅龍果醬加入鳳梨平衡甜味補充酸味更可口。記者簡慧珍／攝影
紅龍果醬淋在雪花糕增進食欲。記者簡慧珍／攝影
紅龍果 食農教育
