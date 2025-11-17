台電電纜下地計畫預定再拆31座架空塔 還潭子天際線

立委楊瓊瓔推動台中潭子69kV特高壓電纜下地，二年前已拆除北屯路、中山路67座架空塔，今天再邀集台電等相關單位辦理「69kV中港─栗林線#59至#89A輸電線路下地工程」說明會，台電啟動電纜下地計畫，預定2027年中前再拆除31座架空塔，讓潭子天際線重現清朗。

楊瓊瓔說，工程橫跨潭子科技產業園區、勝利夜市與僑忠重劃區，長年高壓電桿林立，視覺壓迫，更引發安全疑慮，是居民多年來的「心頭大患」；在她與市議員賴朝國奔走下，台電正式啟動電纜下地計畫。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天到潭子區勘查「69kV中港─栗林線#59至#89A輸電線路下地工程」，台電台中供電區營運處、潭子區長劉汶軒、甘蔗里長黃正堯、潭秀里長陳健峯、大豐里長廖張玉梅、栗林里長簡順雄 及多位地主到場關心。

潭子中山路69kV特高壓電桿問題在2021年5月由楊瓊瓔、賴朝國先推動「潭子區中山路、北屯區北屯路沿線 69kV特高壓電桿下地工程」，當時爭取台電投入2.45億元，配合鐵路高架橋下空間規劃，完成2.6公里線路下地與67座架空塔拆除。

台電說明，此次下地工程經費2.81億元，下地線路長度4.2公里，因路線經過台中市政府與公路局的養護路段，須完成路證申請、人孔提升，預定2026年7月進行電纜施工及送電，2027年6月前拆除31座架空塔及2.68公里架空線，工程完成後能改善市容，也能提升供電韌性，減少颱風及外物碰觸造成的停電風險。

甘蔗里長黃正堯、大豐里長廖張玉梅指出，這些高壓電塔及纜線彷彿「都市毒瘤」壓在居民心上近半世紀，阻礙土地利用，更拖累地方發展，颱風大雨時常傳出「啪滋」靜電聲，令人心驚。

賴朝國表示，潭子是北屯以北人口成長最快的行政區之一，市容改善迫在眉睫。過去居民抱怨「只要抬頭看，就覺得壓力好大」，如今下地一期工程完成，二期正式啟動，是地方多年期盼的重要進展。