快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

林下經濟林農種台灣山茶不用農藥化肥 喜見特有種蛙

中央社／ 南投縣17日電

林農羅永昇經由南投林保分署輔導，實踐「林下經濟」，經評估林地條件，選擇栽植耐陰性佳、具市場潛力「台灣山茶」，不用農藥、化肥，種植過程更發現特有種蛙類。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，積極推動「林下經濟」，輔導林農羅永昇響應政策，選定台灣原生種台灣山茶（眉原山品系）作為核心發展項目，雙方近期簽署合作意向書，並在台中市太平區的埔里事業區第6林班完成首批233株茶苗栽植。

南投分署表示，羅永昇選擇在地原生種台灣山茶，不用農藥、不施化學肥料，也參加南投分署舉辦的「林下經濟輔導計畫」40小時教育訓練課程，包含從政策理念、實務操作到市場展望，全程投入。

栽植現場沒有刺鼻農藥味，只有泥土與芬多精清新，更在整理林地與種植過程中，驚喜發現特有種斯文豪氏赤蛙及梭德氏赤蛙棲息；羅永昇表示，出現蛙類是這片土地健康最好證明，他不急著賺錢，希望打造能讓台灣山茶、動物、森林與人類都好好生活的環境。

南投分署表示，林下經濟核心價值是不破壞森林環境與功能，透過多元利用創造額外收入，同時振興在地產業，羅永昇的示範計畫是政策最佳寫照，象徵政策具體落實，更代表「讓森林多功能、讓林農多收入」願景正在實現，未來這片林地將成為保育結合產業新典範。

南投分署表示，「林下經濟」申請條件為林業用地或保安林範圍的國土保安用地，開放經營項目有段木香菇與木耳、台灣金線連、蜂產品、台灣山茶、馬藍、天仙果、竹笙、絞股藍、台灣白及；台灣山茶適合種在海拔300至1600公尺，且有上層林木的中光林地。

南投 森林
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

南投竹山警分局舊址成危樓 議員請願盼明年拆除

南投首辦「縣長盃全國健美賽」 162 位選手角逐冠軍

南投垃圾分類做不好…環保局曝這3類最常丟錯 破袋稽查將加嚴

偏鄉交通再升級 南投幸福GO水里鄉與集集鎮正式營運！

相關新聞

台電電纜下地計畫預定再拆31座架空塔 還潭子天際線

立委楊瓊瓔推動台中潭子69kV特高壓電纜下地，二年前已拆除北屯路、中山路67座架空塔，今天再邀集台電等相關單位辦理「69...

台中購物節業續衝破百億 20日抽百萬現金和1萬美金獎

台中購物節開跑3周，經濟發展局上午宣布，發票登錄金額前天已衝破103億元，業績開出紅盤，20日上午將在建國市場抽出第1個...

南投竹山警分局舊址成危樓 研議追加預算拆除

南投縣警察局竹山分局集山路三段舊址因歷經921地震等天災損害，建築龜裂、滲漏且磁磚時有剝落，已成危樓。分局搬遷至大智路新...

中市上百億財政缺口待補 將舉債籌財源

財劃法修正後地方統籌分配稅款增加，中央刪減一般性補助款，台中市明年度捷運建設、營養午餐與租金補貼等補助款減少，加上近期標...

新加坡國寶級藝術家黃意會 三毛主題創作展台中盛大開展

從新加坡、大陸到台灣！新加坡國寶級藝術家黃意會《不要告別－三毛與我的台灣印記》主題創作個展，16日於台中葫蘆墩文化中心盛...

為讓青年參與公共事務與對話 何欣純舉辦「台中青純力培力營」

民進黨台中市長參選人、立委何欣純舉辦「台中青純力培力營」營隊，12月27、28日在台中翔園航太研習園區。何說，活動目的要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。