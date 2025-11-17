快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

龍井圖書館石灰防蛇 台中農業局籲整理環境

中央社／ 台中17日電

婦人在台中市龍井圖書館眼鏡蛇咬傷，館方在館內、外撒石灰粉防蛇。台中市政府農業局今天說，這是古老防蛇法，成效不大，建議整理周邊環境，如果有捕蛇需求可提供捕蛇籠。

1名婦人16日到龍井區龍井圖書館遭眼鏡蛇咬傷，經送醫治療、生命徵象穩定，現場也捕獲1條眼鏡蛇，館方加強巡查館內、外情況並撒石灰。

台中市野生動物保育學會透過社群網站臉書（Facebook）表示，都市有蛇很正常，但「石灰完全沒有防蛇效果」。

農業局林務自然保育科告訴媒體，石灰防蛇是古老傳說，有研究單位實驗，在蛇四周撒石灰，除非蛇有傷口才可能猶豫，否則依然爬過石灰；圖書館附近有龍井大排和草叢，可注意清潔環境，防鼠和昆蟲等蛇食物出現，孔洞和水管如果是蛇可能進館方式，可加裝濾網。

眼鏡蛇 圖書館 台中市
