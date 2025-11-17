台中購物節業續衝破百億 20日抽百萬現金和1萬美金獎
台中購物節開跑3周，經濟發展局上午宣布，發票登錄金額前天已衝破103億元，業績開出紅盤，20日上午將在建國市場抽出第1個加碼百萬現金、外籍人士專屬1萬美元大獎。
經發局長張峯源說，在市長盧秀燕拚國際慶典經濟下，台中購物節已邁入第7屆，今年獲得國際創意權威—美國TITAN泰坦創新大獎最高榮譽「白金獎」以及國家產業創新獎等殊榮，顯示活動模式的前瞻性、技術成熟度與全球競爭力都受肯定。
此外，活動還首創日日抽、周周抽、雙周抽、月月抽、加碼抽等模式，使得全市有26萬店家、破萬優惠店家響應加入、主動推加碼優惠，使各縣市政府、議會及學校單位紛紛取經或跟進採用。今年更推出「外籍人士專屬獎項」1萬美金共3組，帶動在台外籍人士消費。
經發局說，他們將在20日上午10時，在建國市場土地公廟前舉辦「破百億、抽百萬」活動，抽出今年第1個加碼百萬大獎及外籍專屬抽1萬美金1組，現場還可憑台中通APP當日消費畫面抽精美小禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言