南投竹山警分局舊址成危樓 研議追加預算拆除

南投縣警察局竹山分局集山路三段舊址因歷經921地震等天災損害，建築龜裂、滲漏且磁磚時有剝落，已成危樓。分局搬遷至大智路新廳舍後，舊址長期閒置，周邊人車多，有安全疑慮。縣府向中央爭取拆除經費因故遭拒，考慮追加預算執行。

竹山分局舊廳舍於1987年啟用，使用多年後結構受地震衝擊而弱化，加上水泥剝落、外牆磁磚掉落情形增多，縣府考量警勤安全，已於2021年啟動新址新建工程，並於去年完成搬遷。目前舊廳舍完全停用，成為市區商圈旁的閒置空間，雖設有警戒線與鐵網護欄，但因位處台三線路旁，人潮車流多，仍有安全疑慮。

多位議員指出，舊址緊鄰老街、銀行及商圈，是市區重要節點，長期放置不但影響市容，也對往來人車造成風險。拆除後若能闢建為臨時停車場，可回應市區長期停車位不足的需求，減輕周邊交通壓力，並有助提升商圈人潮與地方經濟活力。

縣府表示，先前已向警政署申請補助拆除經費，但因建物未達既定年限，補助案於10月1日遭退回。縣長許淑華已要求縣警局及相關單位重新研議，將依地方需求、經費狀況檢討是否於明年3、4月縣議會臨時會追加預算時提出拆除與利用計畫，以盡速排除安全疑慮並活化場域。