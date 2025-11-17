聽新聞
0:00 / 0:00

中市上百億財政缺口待補 將舉債籌財源

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導

財劃法修正後地方統籌分配稅款增加，中央刪減一般性補助款，台中市明年度捷運建設、營養午餐租金補貼等補助款減少，加上近期標售土地不如預期，今年已出現上百億元預算缺口，市府接下來1個月將全力研議補缺方案，主要透過舉債籌措財源。

台中市明年度總預算歲入1836億6700億餘元，歲出1980億521萬餘元，差短約143億3800萬元，市府已打算舉債弭平這部分缺口；財劃法修正後，財政部初步試算中市府明年獲得統籌分配稅款749億餘元，較今年度增加約295億元，不過一般性補助款與計畫型補助款都會減少。

國民黨籍台中市議員楊大鋐指出，台中明年度補助款較去年度減少157億餘元，市府增加負擔多出140.6億元，財劃法本意是改善地方財政體質，但中央政府片面修改補助方式，導致地方負擔更重，許多全國一致的補助改由地方政府出錢，尤以社會、教育相關影響最大，租屋補貼也受其害。

台中市教育局表示，明年度獲得中央實際補助較今年減少56億1299萬餘元，包含老舊校舍整建、學校水電補助、營養午餐採用國產可溯源食材、國中小學生教科書補助等等，市府會根據各項業務實際需求，從市庫籌措財源補足預算。

社會局說明，明年中央補助金額減少約8.3億元，影響較大項目如低收入家庭生活、就學生活補助、低收入與中低收入戶醫療補助、低收入戶健保病患住院膳食費與看護補助、身心障礙者生活補助等等；將改由市庫挹注，保障弱勢民眾。

都市發展局表示，6月中央函文告知，依據財力分級，台中市要負擔30%的租屋補貼經費，以明年預估16.1萬戶計算，總經費72.5億元，台中市得編列21.8億元；住宅發展工程處7月函文內政部，盼依原核定計畫全額補助，內政部9月回覆已向行政院爭取，目前尚未定案。

台中市長盧秀燕說，明年中央補助款較今年減少約157億元，即使統籌分配稅款增加超過200億元，但中央捷運建設補助也縮減，實際上預算仍有缺口；此外，今年土地標售狀況不如預期，已經出現上百億元缺口。市府面對目前的財政壓力，會在接下來1個月全力研議籌措方案。

補助款 財劃法 統籌分配稅款 低收入戶 營養午餐 捷運 租金補貼 盧秀燕
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

教育部將推大專校院電費分級補助方案 未達標追回補助款

喊人人致電韓國瑜阻新財劃法 黃國昌批綠委：淪為行政權附庸大可辭職

財劃法再修正三讀 行政院吐4原因重申無法撤回重編總預算

財劃法再修正政院拒調明年總預算 羅智強：立即退回重編

相關新聞

南投竹山警分局舊址成危樓 研議追加預算拆除

南投縣警察局竹山分局集山路三段舊址因歷經921地震等天災損害，建築龜裂、滲漏且磁磚時有剝落，已成危樓。分局搬遷至大智路新...

中市上百億財政缺口待補 將舉債籌財源

財劃法修正後地方統籌分配稅款增加，中央刪減一般性補助款，台中市明年度捷運建設、營養午餐與租金補貼等補助款減少，加上近期標...

新加坡國寶級藝術家黃意會 三毛主題創作展台中盛大開展

從新加坡、大陸到台灣！新加坡國寶級藝術家黃意會《不要告別－三毛與我的台灣印記》主題創作個展，16日於台中葫蘆墩文化中心盛...

為讓青年參與公共事務與對話 何欣純舉辦「台中青純力培力營」

民進黨台中市長參選人、立委何欣純舉辦「台中青純力培力營」營隊，12月27、28日在台中翔園航太研習園區。何說，活動目的要...

南投竹山警分局舊址成危樓 議員請願盼明年拆除

南投縣警察局竹山分局集山路三段舊址，歷經地震天災成危樓，廳舍閒置且偶有磁磚掉落，縣府雖向中央爭取經費拆除，但被打回票，縣...

補助遭刪、賣地不如預期 台中市上百億財政缺口將舉債

財劃法修正後地方統籌分配稅款增加，中央刪減一般性補助款，台中市明年度捷運建設、營養午餐與租金補貼等補助款減少，加上近期標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。