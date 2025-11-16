新加坡國寶級藝術家黃意會 三毛主題創作展台中盛大開展

從新加坡、大陸到台灣！新加坡國寶級藝術家黃意會《不要告別－三毛與我的台灣印記》主題創作個展，16日於台中葫蘆墩文化中心盛大登場，吸引中部地區許多企業家及藝術收藏家到場，堪稱台灣與新加坡藝術文化交流的盛事。

今日開幕現場嘉賓雲集，台中市政府文化局副局長曾能汀、總統府前資政廖了以、國立臺灣美術館館長陳貺怡、台灣引興董事長王慶華、葫蘆墩文化中心主任郭恬氳都到場致意，共同見證展覽開幕盛況；音樂、繪畫與友情交織，為午後時光添上溫柔而動人的註腳。

黃意會是新加坡的國寶級藝術家，以其受馬克·夏加爾影響的獨特風格而聞名，作品融合了印象派、立體派和抽象表現主義等流派。他的作品充滿動感和詩意，常以自由的筆觸描繪個人經歷與情感。黃意會與台灣文學家三毛的深厚友誼，也激發了他的創作靈感。

黃意會自2019年起，以兩年為週期的三毛主題創作展，在新加坡、深圳展出後，這次選擇回到三毛的成長之地台灣。黃意會表示：「三毛說，用一秒鐘轉身離開，用一輩子去忘記。我的畫，就是那漫長的一輩子。」

黃意會以近半世紀的創作與人生旅程，再度回望與文學作家三毛的深厚友誼。

此次展出延續三毛作詞、李泰祥作曲的歌曲意象，將記憶、遺憾與告別化為色彩流動的抽象風景，成為黃意會藝術路途上最溫柔的篇章。

策展人賴慕芬說，此次的主題「不要告別」，是一首80年代家喻戶曉的民歌，鳳飛飛、劉文正、黃鶯鶯競相翻唱過；作曲李泰祥老師是他的恩師，作詞正是三毛女士；”不要告別”是指把美好的記憶封印永存心中。

國美館館長陳貺怡表示，黃意會將理性科學的背景與詩意感性融合，筆下的風景既真實又夢幻。

策展人賴慕芬補充：「《不要告別》不僅是藝術家的懷念，也是一場創作能量的爆發，畫面中線條、色彩與情感交織，呈現出他對自由與生命最深的呼喚」。黃意會理工背景出身，卻熱愛文學與藝術，早年自習蠟染畫、紙刻畫，1983年起專職繪畫，作品被新加坡美術館、日本福岡市美術館、台灣台中美術館、法國巴黎大皇宮美術館等機構收藏。