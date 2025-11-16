為讓青年參與公共事務與對話 何欣純舉辦「台中青純力培力營」

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
將代表民進黨參選台中市長的立委何欣純今表示，為讓青年參與公共事務與對話，特別舉辦「台中青純力培力營」營隊。圖／何欣純提供
將代表民進黨參選台中市長的立委何欣純今表示，為讓青年參與公共事務與對話，特別舉辦「台中青純力培力營」營隊。圖／何欣純提供

民進黨台中市長參選人、立委何欣純舉辦「台中青純力培力營」營隊，12月27、28日在台中翔園航太研習園區。何說，活動目的要讓青年參與公共事務與對話，活動已開放網路報名。

營隊預計鎖定18至40歲關心公共議題、期待參與城市治理與政策對話的青年，交流對台中的願景想望，用實際行動讓台中更好。即日起接受網路報名，報名連結：https://forms.gle/FsgejQeYE4QQQH9y6

何欣純說，台中欣欣向榮，人口不斷攀升，未來台中需要更多的青年參與公共事務與對話，從關心公共議題、社會參與到政策實作，讓青年的好點子成為可落地實踐的城市願景，因此特別選在大學學期結束、寒假開始前舉辦兩日課程培力營隊，讓更多青年能參與、深入交流。

何說，營隊講師是「旗艦卡司、支支強棒」來自社會各領域，課程主題涵蓋地方基層經營、兩岸國安、幕僚政策實務及公民社團連結等多元面向的課程內容，有助學員將想法轉化為實際行動力，打造完整的青年培力課程，講師內容將陸續公布。

