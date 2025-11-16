為讓青年參與公共事務與對話 何欣純舉辦「台中青純力培力營」
民進黨台中市長參選人、立委何欣純舉辦「台中青純力培力營」營隊，12月27、28日在台中翔園航太研習園區。何說，活動目的要讓青年參與公共事務與對話，活動已開放網路報名。
營隊預計鎖定18至40歲關心公共議題、期待參與城市治理與政策對話的青年，交流對台中的願景想望，用實際行動讓台中更好。即日起接受網路報名，報名連結：https://forms.gle/FsgejQeYE4QQQH9y6
何欣純說，台中欣欣向榮，人口不斷攀升，未來台中需要更多的青年參與公共事務與對話，從關心公共議題、社會參與到政策實作，讓青年的好點子成為可落地實踐的城市願景，因此特別選在大學學期結束、寒假開始前舉辦兩日課程培力營隊，讓更多青年能參與、深入交流。
何說，營隊講師是「旗艦卡司、支支強棒」來自社會各領域，課程主題涵蓋地方基層經營、兩岸國安、幕僚政策實務及公民社團連結等多元面向的課程內容，有助學員將想法轉化為實際行動力，打造完整的青年培力課程，講師內容將陸續公布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言