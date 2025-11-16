快訊

南投竹山警分局舊址成危樓 議員請願盼明年拆除

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
竹山警分局集山路三段舊址歷經地震天災成危樓，廳舍閒置且偶有磁磚掉落，周邊拉上警戒線，並放置鐵網護欄。圖／蔡孟娥提供
竹山警分局集山路三段舊址歷經地震天災成危樓，廳舍閒置且偶有磁磚掉落，周邊拉上警戒線，並放置鐵網護欄。圖／蔡孟娥提供

南投縣警察局竹山分局集山路三段舊址，歷經地震天災成危樓，廳舍閒置且偶有磁磚掉落，縣府雖向中央爭取經費拆除，但被打回票，縣議員要求縣府評估於明年編列預算盡快拆除，後續改建為臨時停車場，以利周邊市區商圈及鄉親使用。

竹山警分局舊址廳舍於1987年啟用，歷經921地震等天災，建築結構受損，牆壁龜裂且滲漏水成危樓，考量警員辦公執勤安全，縣府重新覓地於大智路新建警分局，2021年7月開工，去年竣工並完成搬遷，目前該分局警力已遷新址辦公。

縣議員蔡孟娥表示，竹山警分局搬遷後，集山路三段舊有廳舍閒置，目前縣府雖有拉上黃色警戒線，並放置鐵網護欄，防止人員闖入；但因其位置就在台三線上，不僅車輛往來通行，周邊也常見進出停車，可建物磁磚不時掉落，有安全疑慮。

議員陳玉鈴則說，縣警局對拆除竹山分局舊廳舍雖有相關規畫，也曾向中央爭取經費補助拆除，但因建物未屆使用年限，而被打了回票，可不管年限為何，安全仍是第一考量，所以仍盼縣府設法在明年度拆除，整頓市容，也確保人車安全。

蔡孟娥、陳玉鈴也提到，竹山警分局就在市區老街旁，且有銀行等機關單位，因此希望縣府明年度編列相關預算，拆除舊警局廳舍，並將該場域改建為臨時停車場，提供鄰近商圈及鄉親使用，滿足當地停車需求，有助於帶動地方經濟發展。

縣府表示，先前有向警政署申請補助拆除竹山警分局舊址建物，但申請案在今年10月1日被退回，縣長許淑華已責成縣警局及相關局處依地方需求進行研議，若經費上許可，明年3、4月縣議會臨時會追加減明年度預算時再提出審議。

