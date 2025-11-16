南投首辦「縣長盃全國健美賽」 162 位選手角逐冠軍

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

114年南投縣縣長盃全國健美健身錦標賽15日在南投國小禮堂隆重登場，這是南投首度辧理的全國賽，吸引全國162位選手齊聚南投，此次賽事以專業的 IFBB 國際健美健身總會最新賽制辦理，展現選手日積月累的肌力、線條與體態之美，南投縣長許淑華也到場關心賽事，感受選手力與美所帶來的舞台魅力。

許淑華縣長表示，這場全國級賽事首度在南投舉行，要特別感謝縣體育會及健身健美委員會蔡宗智主委的用心籌辦，健美健身運動不僅是體能的展現，更是高度自律、專注、內在力量與生活態度的象徵，這幾年南投縣的健美選手也逐漸嶄露頭角、屢獲佳績，透過比賽的舉辦，除能推廣此項運動風氣，也能累積縣內選手的比賽經驗和成績。

南投縣府教育處表示，南投首度辦理健美健身錦標賽，展現南投縣多年來深耕體育的成果，此次賽事自男子形體、男子古典形體、女子比基尼到新秀組，共規劃多個級別，遵循 IFBB 國際規範辦理，從選手過磅、量級認定、膚色管理到裁判體系，全程採行國際標準，以確保競賽公平性與專業度，並吸引來自全國的優秀選手參與。

南投縣體育會健美健身委員會表示，今年南投縣首度承辦全國性健美健身錦標賽。以往本縣選手多需遠赴外縣市比賽，此次約三分之一的南投選手參賽，能夠在家鄉站上舞台，不僅更加便利、倍感親切，也讓縣民能近距離欣賞健美健身的力量與美感，共同感受這項運動的魅力。

聚傳媒

健身 運動
