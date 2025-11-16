補助遭刪、賣地不如預期 台中市上百億財政缺口將舉債

財劃法修正後地方統籌分配稅款增加，中央刪減一般性補助款，台中市明年度捷運建設、營養午餐與租金補貼等補助款減少，加上近期標售土地不如預期，今年已出現上百億元預算缺口，市府接下來1個月將全力研議補缺方案，主要透過舉債籌措財源。

台中市明年度總預算歲入1836億6700億餘元，歲出1980億521萬餘元，差短約143億3800萬元，市府已打算舉債弭平這部分缺口；財劃法修正後，財政部初步試算中市府明年獲得統籌分配稅款749億餘元，較今年度增加約295億元，不過一般性補助款與計畫型補助款都會減少。

國民黨籍台中市議員楊大鋐指出，台中明年度補助款較去年度減少157億餘元，市府增加負擔多出140.6億元，財劃法本意是改善地方財政體質，但中央政府片面修改補助方式，導致地方負擔更重，許多全國一致的補助改由地方政府出錢，尤以社會、教育相關影響最大，租屋補貼也受其害。

台中市教育局表示，明年度獲得中央實際補助較今年減少56億1299萬餘元，包含老舊校舍整建、學校水電補助、營養午餐採用國產可溯源食材、國中小學生教科書補助等等，市府會根據各項業務實際需求，從市庫籌措財源補足預算。

社會局說明，明年中央補助金額減少約8.3億元，影響較大項目如低收入家庭生活、就學生活補助、低收入與中低收入戶醫療補助、低收入戶健保病患住院膳食費與看護補助、身心障礙者生活補助等等；以上補助經費將改由市庫挹注，保障弱勢民眾。

都市發展局表示，6月中央函文告知，依據財力分級，台中市要負擔30%的租屋補貼經費，以明年預估16.1萬戶計算，總經費72.5億元，台中市得編列21.8億元；住宅發展工程處7月函文內政部，盼依原核定計畫全額補助，內政部9月回覆已向行政院爭取，目前尚未定案。

台中市長盧秀燕說，明年中央補助款較今年減少約157億元，即使統籌分配稅款增加超過200億元，但中央捷運建設補助也縮減，實際上預算仍有缺口；此外，今年土地標售狀況不如預期，已經出現上百億元缺口。市府面對目前的財政壓力，會在接下來1個月全力研議籌措方案。

副市長黃國榮指出，籌措財源的方式主要是舉債，若舉債無法完全補上缺口，就要請各單位撙節預算；市府近期將與各機關陸續開會，估算相關金額，確認需要舉債的額度，以及是否得透過舉債以外方式弭平缺口。