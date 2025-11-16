快訊

南投垃圾分類做不好…環保局曝這3類最常丟錯 破袋稽查將加嚴

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣實施垃圾分類，但去年資源回收率僅53.82%，低於全國平均值，縣議員要求縣府加強宣導，加大執法力道開罰。記者賴香珊／攝影
南投縣實施垃圾分類，但去年資源回收率僅53.82%，低於全國平均值，縣議員認為不少人仍未養成分類習慣，要求縣府加強宣導，加大執法力道開罰。環保局允諾，將擴大破袋稽查強度，發現3件以上不合格即退運，經勸導不配合就會開罰。

縣議員林友友指出，南投無焚化爐，垃圾堆積嚴重，分類狀況也欠佳，去年南投縣一般廢棄物資源回收率僅53.82%，低於全國56.04%，足見不少縣民未養成垃圾分類、資源回收習慣，也因此被審計部列為檢討項目，縣府應加強宣導及稽查。

「分類標準不一致，連清潔隊員都搞不清楚。」縣議員沈夙崢說，有民眾自行將活動後使用的紙容器拿去清潔隊丟，但3個隊員3種說法，一個說回收、一個說一般垃圾，另一個說清洗後再細分，可見不僅民眾，連隊員對分類都無統一標準。

縣議員蔡銘軒則說，縣府近期雖聯合地方公所加強執行破袋稽查，但因目前許多垃圾分類狀況不太一致，難免讓民眾無所適從，建議縣府統一縣內資源回收標準，讓清潔隊人員了解，也應透過簡單宣傳圖卡向民眾宣導垃圾分類回收知識。

環保局坦言，垃圾分類宣導跟破袋稽查已行之有年，但仍有民眾亂丟，經統計，最常誤丟入一般垃圾的回收物以「廢紙類容器」（手搖飲杯、紙餐具）、「廢塑膠容器」（寶特瓶、塑膠餐具）及「鋁箔包」為大宗，原則上應洗淨後回收。

環保局長李易書表示，為強化縣內垃圾分類成效將加強宣導，投入更多資源進行分類教育，同步擴大執法，加大破袋稽查強度，破袋時發現每袋中有3件以上不合格物，將要求分類後才能投擲，經勸導仍不配合，依法最高可開罰6000元。

南投縣實施垃圾分類，但去年資源回收率僅53.82%，低於全國平均值，縣議員要求縣府加強宣導，加大執法力道開罰。記者賴香珊／攝影
