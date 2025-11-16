快訊

MLB／預測大谷翔平35歲前拿塞揚獎 「谷粉」落合博滿收滿5本寫真集

陸勝1號操演「新瓶舊酒」首整合無人機、TAK卻有一缺點

為了衛生與身體健康著想 急診醫師建議搭機起飛前必做2件事

聽新聞
0:00 / 0:00

全台首座獨角仙特色公園 台中市明年元月亮相還有獨角仙撫育區

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府在東勢打造獨角仙公園，預計明年元月完工。圖／報系資料照
台中市政府在東勢打造獨角仙公園，預計明年元月完工。圖／報系資料照

台中市政府在東勢區投入8650萬元推動全台首座獨角仙特色公園，預計明年元月完工。

建設局表示，全區提供35種遊戲方式，讓大人小孩都能找到適合的活動體驗；還有獨角仙撫育區等設施，將成為台中山城特色亮點。

獨角仙特色公園基地面積1300多坪，以東勢山城「獨角仙」為核心設計概念，用獨角仙四個生命周期為設計概念，結合東勢客家圍龍屋空間元素，規劃出兩大遊戲空間，設有72公尺攀爬架、無障礙遊戲通路、飛輪、旋轉蹺蹺板、共融彈跳床及互動音樂球等多元遊具；遮陽設計取材自客家油傘，並種植喬木營造涼爽氛圍，另設有戲水區，提供避暑休憩去處。

在生態保育方面，公園特別規劃「獨角仙撫育區」，利用現地石塊堆砌矮牆，設置觀察窗與觀察箱，讓民眾可近距離欣賞雞母蟲在土壤中的生活樣貌，或觀察獨角仙成蟲於光臘樹幹棲息的自然景象。

「獨角仙生態公園」位於東勢核心地區，鄰近文化中心，可串聯浪漫台三線與東豐自行車道一道遊玩。市府表示，未來將結合學校、社區與環保團體，推動生態體驗與戶外研習活動，讓獨角仙公園成為親子遊憩與生態學習的山城新地標。

設計 客家 台三線
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

民進黨在竹北啟動客青培力營 凝聚青年力量

桃園天光威購節市集進駐中壢SOGO商圈 把握假日周年慶

桃園酸菜節千人醃酸菜 張善政：展現客家多樣美食文化

6旬男從東勢大橋墜落…釣魚民眾目睹報警 送醫急救中

相關新聞

台中購物節抽百萬汽車！沙鹿男「以為詐騙掛電話」 二度通話才相信

台中市經發局今晚在太平長億夜市舉辦「好市有禮─太平長億食在好市」嘉年華，現場抽出台中購物節第二輛百萬汽車，由在超市消費的...

全台首座獨角仙特色公園 台中市明年元月亮相還有獨角仙撫育區

台中市政府在東勢區投入8650萬元推動全台首座獨角仙特色公園，預計明年元月完工。

廣角鏡／彰化縣高麗菜撿便宜 自己採

鳳凰颱風日前襲台，高麗菜產地不僅沒有災損，反而出現豐收景象。彰化縣伸港鄉一處農地昨天起開放為期兩天讓民眾自採自收高麗菜，...

加強行車安全 中市公車全裝輔助系統

公車事故頻傳，各地政府相繼推出改善方案，台中強制要求所有公車安裝先進駕駛輔助系統（ADAS），桃園也透過司機員訓練與路口...

烏龍茶口味驚豔各方 奪義大利義式冰淇淋賽冠軍

近日在義大利西西里島舉辦第17屆Sherbeth Festival國際冰淇淋節世界大賽，來自彰化鹿港的趙韻嵐，以在地百花...

南部芭樂受損減產…彰化芭樂樹開花結果 全年無休成供應主力

彰化縣社頭鄉不但是織襪故鄉，也是全縣芭樂重要產地，鄉農會今推廣芭樂、龍眼蜜、龍眼乾、良質濁水米，委託家政班製作芭樂手捲等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。