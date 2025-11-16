聽新聞
全台首座獨角仙特色公園 台中市明年元月亮相還有獨角仙撫育區
台中市政府在東勢區投入8650萬元推動全台首座獨角仙特色公園，預計明年元月完工。
建設局表示，全區提供35種遊戲方式，讓大人小孩都能找到適合的活動體驗；還有獨角仙撫育區等設施，將成為台中山城特色亮點。
獨角仙特色公園基地面積1300多坪，以東勢山城「獨角仙」為核心設計概念，用獨角仙四個生命周期為設計概念，結合東勢客家圍龍屋空間元素，規劃出兩大遊戲空間，設有72公尺攀爬架、無障礙遊戲通路、飛輪、旋轉蹺蹺板、共融彈跳床及互動音樂球等多元遊具；遮陽設計取材自客家油傘，並種植喬木營造涼爽氛圍，另設有戲水區，提供避暑休憩去處。
在生態保育方面，公園特別規劃「獨角仙撫育區」，利用現地石塊堆砌矮牆，設置觀察窗與觀察箱，讓民眾可近距離欣賞雞母蟲在土壤中的生活樣貌，或觀察獨角仙成蟲於光臘樹幹棲息的自然景象。
「獨角仙生態公園」位於東勢核心地區，鄰近文化中心，可串聯浪漫台三線與東豐自行車道一道遊玩。市府表示，未來將結合學校、社區與環保團體，推動生態體驗與戶外研習活動，讓獨角仙公園成為親子遊憩與生態學習的山城新地標。
