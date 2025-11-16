其人其事／沈淑宜檢察官退休轉律師 推廣意定監護善終

曾偵辦「殺人魔王」陳金火等重大案件的資深檢察官沈淑宜退休後改任律師，她專注推廣民法「意定監護契約」，協助長者在臨終前被宣告監護時，可透過事前委託的信任人士，依意願安排自己的醫療、財產等事務，盼幫助更多人因此獲得善終。

沈淑宜任檢察官31年，曾看到子女為了爭產，讓過世的父母被解剖，最後都確認沒他殺嫌疑；她自己照顧4名親屬終老，無法忘記90歲的公公因插管、抽痰被五花大綁時絕望的眼神。

沈淑宜指出，意定監護契約2019年立法通過施行，但她今年8月才得知有意定監護契約，讓當事人在清醒時先簽好契約，透過指定監護人，並經由法院公證，一旦當事人受監護宣告時，法院才會開啟契約，由指定監護人依法接手照顧、處理事務。

沈淑宜認為，意定監護契約可保障當事人自主醫療決策權，減少臨終被病魔摧殘的痛苦，保有人性的尊嚴與善終，她覺得有推行必要，因此重出江湖，與好友成立鼎康合署律師事務所，推動善終權益，要成為更具溫度的法律人。

沈淑宜說，近期一名7旬長者被病痛折磨20年，計畫簽署意定監護契約，指定一名子女在他失去判斷能力後，依其意願接手照顧、處理事務，並載明百年後，他的市價約600萬元房子由該名子女繼承；這種提供被繼承者報酬的契約做法，可在人生最後一哩路，避免「久病無孝子」窘境，以及子女爭產糾紛。

沈淑宜強調，「意定監護契約」從安寧醫療、意定監護、預立醫療決定，到財產安全規畫，她期盼透過陪伴、傾聽與保護，守護民眾的身心、尊嚴與財產安全。