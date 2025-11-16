聽新聞
0:00 / 0:00
其人其事／沈淑宜檢察官退休轉律師 推廣意定監護善終
曾偵辦「殺人魔王」陳金火等重大案件的資深檢察官沈淑宜退休後改任律師，她專注推廣民法「意定監護契約」，協助長者在臨終前被宣告監護時，可透過事前委託的信任人士，依意願安排自己的醫療、財產等事務，盼幫助更多人因此獲得善終。
沈淑宜任檢察官31年，曾看到子女為了爭產，讓過世的父母被解剖，最後都確認沒他殺嫌疑；她自己照顧4名親屬終老，無法忘記90歲的公公因插管、抽痰被五花大綁時絕望的眼神。
沈淑宜指出，意定監護契約2019年立法通過施行，但她今年8月才得知有意定監護契約，讓當事人在清醒時先簽好契約，透過指定監護人，並經由法院公證，一旦當事人受監護宣告時，法院才會開啟契約，由指定監護人依法接手照顧、處理事務。
沈淑宜認為，意定監護契約可保障當事人自主醫療決策權，減少臨終被病魔摧殘的痛苦，保有人性的尊嚴與善終，她覺得有推行必要，因此重出江湖，與好友成立鼎康合署律師事務所，推動善終權益，要成為更具溫度的法律人。
沈淑宜說，近期一名7旬長者被病痛折磨20年，計畫簽署意定監護契約，指定一名子女在他失去判斷能力後，依其意願接手照顧、處理事務，並載明百年後，他的市價約600萬元房子由該名子女繼承；這種提供被繼承者報酬的契約做法，可在人生最後一哩路，避免「久病無孝子」窘境，以及子女爭產糾紛。
沈淑宜強調，「意定監護契約」從安寧醫療、意定監護、預立醫療決定，到財產安全規畫，她期盼透過陪伴、傾聽與保護，守護民眾的身心、尊嚴與財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言