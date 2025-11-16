聽新聞
烏龍茶口味驚豔各方 奪義大利義式冰淇淋賽冠軍

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
來自彰化鹿港的趙韻嵐（左四），推出「烏龍茶之光」口味參賽，勇奪冠軍。圖／縣府提供
來自彰化鹿港的趙韻嵐（左四），推出「烏龍茶之光」口味參賽，勇奪冠軍。圖／縣府提供

近日在義大利西西里島舉辦第17屆Sherbeth Festival國際冰淇淋節世界大賽，來自彰化鹿港的趙韻嵐，以在地百花蜂蜜結合台東紅烏龍，推出「烏龍茶之光」口味參賽脫穎而出，勇奪冠軍，縣長王惠美稱許她是彰化之光、台灣之光。

趙韻嵐大學畢業後，到澳洲打工度假2年，在國外最愛吃的就是冰淇淋，與先生回國後，選擇家鄉鹿港，緊鄰天后宮老街的古宅，即鹿港鎮中山路426號之1創辦「山風藍」義式冰淇淋。

趙韻嵐還前往義大利學習義式冰淇淋，她對冰淇淋的原料很講究，廣泛運用在地食材，包括社頭芭樂、大村葡萄、花壇茉莉花、溪州黑米、福興鮮乳、在地職人蜂蜜等創新口味，帶給民眾不同的味蕾饗宴。

趙韻嵐這次在義式冰淇淋的故鄉比賽，即運用鹿港在地的百花蜂蜜結合台東紅烏龍，推出「烏龍茶之光」作品，以似麝香葡萄的紅烏龍風味，獲得評審青睞。

趙韻嵐創業時，彰化縣政府提供青年創業補助及免費培訓課程，對她幫助很大。

彰化縣政府為協助創業青年在創業諮詢、產品開發、品牌行銷、店面租金、創業空間裝潢修繕等補貼，提供青創補助，凡是彰化縣18歲至45歲青年，上滿創業研習課程達30小時，就可提案申請青創補助，最高30萬元。

