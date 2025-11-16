加強行車安全 中市公車全裝輔助系統

公車事故頻傳，各地政府相繼推出改善方案，台中強制要求所有公車安裝先進駕駛輔助系統（ADAS），桃園也透過司機員訓練與路口設計調整達到目的，2地近3年事故都有明顯下降趨勢。

2022年12月，豐原客運在台中市北區學士路與英才路口撞上一家3口行人，造成母子雙亡；2024年9月，巨業客運在台中市台灣大道與綠川東街口撞上2名東海女大學生釀1死1傷；由於一再發生公車撞死人事件，也讓地方挨批「行人地獄」。

台中市政府為洗刷罵名，特別編列預算補助客運業者加裝ADAS系統，藉設備提醒駕駛員，降低車輛行進間的人為失誤，所有設備已於去年底安裝完畢。

此外，台中也要求公車業者辦理駕駛員行車安全教育訓練，定期派員到路口稽查公車於路口轉向時是否落實停讓，違者即依「台中市市區公車免費乘車優惠計畫」契約罰款。

台中市交通局表示，透過硬體設備改善、人員訓練與強化執法手段，今年截至10月路口停讓違規比例已降至0.27%，與去年同期1.2%相比，足見改善有成，將持續努力。

桃園近年也編預算補助公車加裝「先進駕駛輔助系統（ADAS）」，目前普及率約44%。市府要求司機落實「指差確認」動作，另考量公車體積大，視線易有死角，路口方面除了設計「行人早開（意即行人先走）」號誌，也有行人穿越道退縮規畫，事故數量及死傷也顯著下降。

桃園交通局表示，今年共推5件防護專案，多為硬體建設，包含3處行人友善區、10處減速平台、40處路段阻隔設施（如分隔島）、100處行人安全設施（如轉角防撞桿、行穿線優化）及50處放大版行人專用號誌，維護行人安全。