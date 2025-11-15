快訊

強迫下屬睡館嫂？前員工毀滅式爆料 館長不忍了「親自直播公開真相」

台中購物節抽百萬汽車！沙鹿男「以為詐騙掛電話」 二度通話才相信

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中「好市有禮─太平長億食在好市」嘉年華，現場抽出台中購物節第二輛百萬汽車等大獎。圖／台中市政府提供
台中市經發局今晚在太平長億夜市舉辦「好市有禮─太平長億食在好市」嘉年華，現場抽出台中購物節第二輛百萬汽車，由在超市消費的沙鹿王姓男子抽中，副市長鄭照新致電時，王男一度以為是詐騙掛電話，直到第二度接到來電聽見現場歡呼才相信，直呼一定會再到幸運地長億夜市消費。

今晚的嘉年華現場抽好禮，超過百份好禮不到半小時就搶換一空，還有幸運民眾抽中50吋4K電視、時尚廚餘機等大獎，現場還可有棉花糖DIY免費體驗、彈珠台等古早味遊戲及精采表演。

鄭照新致詞時說，今年購物節每周系列活動熱鬧非凡，累積登錄消費突破97億元、即將破百億，並透露下周將會有破百億加碼抽獎活動，感謝民眾支持、敬請期待。

鄭照新說，長億夜市是購物節優惠店家，民眾只要有在夜市任何一攤消費，消費金額都享有5倍累計的抽獎機會。長億夜市是太平在地著名傳統夜市，蚵仔煎、傳統豆花、東山鴨頭、露天快炒、日式料理、薑母鴨，甚至冬季限定薑母鴨都是排隊名店，歡迎大家一起來體驗。

經發局指出，長億夜市今起為期1周同步辦優惠活動，消費滿額現享折扣、滿額送美食、飲品及指定商品現折；台中購物節到12月25日，天天抽現金3千元有1100組、周周抽10萬元有12組、隔周抽百萬汽車1輛、月月抽100萬現金2組；以及外國人專屬抽1萬美元3組等豐富獎項，加碼9國來回機票，壓軸大獎是精品好宅1戶。

台中市副市長鄭照新（右三）今晚call out台中購物節第二輛百萬汽車得主、沙鹿王姓男子。圖／台中市政府提供
台中市 鄭照新
