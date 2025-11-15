快訊

投入彰化縣長選舉 陳素月「端出牛肉」 強調縣政走務實路線

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣立法委員陳素月今正式宣布參選下屆縣長。記者簡慧珍／攝影
彰化縣立法委員陳素月今正式宣布參選下屆縣長。記者簡慧珍／攝影

截至目前，彰化縣下屆縣長選舉有4名民進黨人士表態角逐，先有立法委員黃秀芳、彰化市前市長邱建富舉辦活動「端出牛肉」，立委陳素月今也大動作正式宣布參選，會場擠爆，顯示出她耕耘基層多年的實力。

陳素月多次在公開場合堅定表明要參選下屆縣長，今表示，她連任四屆立法委員，得票率依序為53.61%、57.24%、53.42%、52.01%支持都過半數，票票乘載鄉親對她的厚望，她盼鄉親繼續愛護，給她機會為全縣縣民服務。

陳素月提到彰化縣是中台灣開發最早的地區，如今面臨人口流失、全國平均薪資最低、人口老化、產業發展遭遇瓶頸等多項難題，如果她有機會掌彰化縣政，將務實推動彰化市鐵路高架工程、台中捷運綠線延伸彰化市計畫、彰化東區都市計畫、彰化交流道都市計畫等現有重大工程，先讓彰化基礎建設進步加速，另透過強化教育資源「留人育才」，讓彰化產業更具競爭力，並更完善產業及就業的環境讓縣民有足夠在地就業的機會，達到「彰化加速．幸福耀進」。

邱建富在昨三山國王「獨山國王」聖誕日，以民進黨宗教委員會總召集人身份帶領團隊到埔鹽大安宮上香祝壽，同時發表宗教文化政策，宣布將推動「彰化縣三山國王客底文化節」登錄為縣級無形文化資產，結合信仰、觀光與文化傳承，打造宗教觀光新亮點。今強調成立競選辦公室、舉辦活動，都是每一名參選者的自由，也是民主常態，他都予以尊重，唯有健康競爭、回到政策本質，才是彰化鄉親期待看到的民主風景。

彰化市前市長邱建富推出競選政見。圖／邱建富提供
彰化市前市長邱建富推出競選政見。圖／邱建富提供

陳素月
