彰化員林年度品牌活動有吃有拿 鼓勵帶毛小孩一起運動

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市代理市長賴致富逐攤參觀員林農特產品，為攤商行銷。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市代理市長賴致富逐攤參觀員林農特產品，為攤商行銷。記者簡慧珍／攝影

彰化員林市一年一度農特產推廣活動，今年內容多元化，「健康、農政與環境教育」三合一，民眾攜家帶眷也帶毛小孩一起來，逛小農市集，到彰化縣第一座寵物運動公園休憩，享受初冬暖陽。

「走出健康 引以為農」今年邁入第六年，員林市公所除了比照往年舉辦農特產推廣，今年增加環境和寵物的教育，採預約參加，一早活動會場員林運動公園第一停車場（三百崁停車場）就熱鬧滾滾，有民眾牽狗抱貓或提寵物籠到場，為活動多元化增添趣味。

艾瑪朵朵舞蹈工作室小朋友表演韓風舞蹈，排灣族聲樂家胡待明演唱歌曲，為「走出健康 引以為農—農特產推廣暨寵物同樂會」暖場。縣長王惠美感謝代理市長賴致富帶領市公所團隊舉辦活動促進民眾健康，提倡「愛牠就給牠一個家」的尊重生命觀念，使農特產品推廣格外有意義。

代理市長賴致富說，員林市工商蓬勃發展，農業也相當發達，員林百果山昔日以盛產水果且水果製成果脯蜜餞聞名，市公所為協助農民提升農產品品質，補助農藥、肥料、水果套袋、小型農機行之有年，現今龍眼蜂、紅龍果參加全國評鑑屢獲優勝，證明員林綠色經濟實力，今活動獲市代會通過預算、縣政府補助得以展現員林農業成果，他和市公所團隊都很感謝。

今同樂會市推出藤山環境探索闖關遊戲，完成指定4處戳章即可兌換限量專屬萌趣陶瓷碗，寵物運動公園及主會場設有打卡送寵物小物，麻油雞麵線上下午合計1千碗，有吃有拿，參加民眾笑呵呵。

彰化縣員林市「走出健康 引以為農—農特產推廣暨寵物同樂會」，民眾帶寵物刺蝟亮相。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市「走出健康 引以為農—農特產推廣暨寵物同樂會」，民眾帶寵物刺蝟亮相。記者簡慧珍／攝影

員林 寵物 彰化
