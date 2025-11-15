快訊

中市府辦青少年成果展 響應國際兒童人權日

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市社會局今天在文化部文化資產園區舉辦國際兒童人權日暨青少年成果展。圖／台中市社會局提供
為響應11月20日國際兒童人權日，台中市社會局今天在文化部文化資產園區舉辦國際兒童人權日暨青少年成果展，青少年帶來熱舞和音樂表演，展現多元才藝與活力，現場還有35個社福單位設計攤位闖關遊戲，邀大家一同守護兒童與青少年權益。

台中市社會局長廖靜芝表示，今年的成果展主題「迎風飛翔吧！青春的紙飛機」，由社福單位與青少年共同發想討論，正是兒童權利公約（CRC）表意權與自我實現的表現，象徵青少年自由、活力及勇於展現自我，面對挑戰不退縮，自信展現個人風采，實現無限可能。

社會局指出，青春期是建立自信、發掘興趣與潛能的重要階段，但有些青少年可能缺乏適當的照顧與引導。阿明（化名）就曾經差點誤入歧途，還好有社工長期穩定陪伴，輔導課業、關懷生活、規劃培力課程與生涯探索；阿明深受鼓勵，後來選擇就讀社工系，要將自身的成長經驗化為助人的力量。

社會局表示，市府設立青少年福利服務中心、友善青少年據點、守護家庭小衛星據點及弱勢兒少課後照顧據點等多元據點，打造健康與多元的學習環境，協助兒少探索自我、面對成長挑戰。

現場有35個社福單位設計攤位闖關遊戲，邀大家一同守護兒童與青少年權益。圖／台中市社會局提供
