南部芭樂受損減產…彰化芭樂樹開花結果 全年無休成供應主力
彰化縣社頭鄉不但是織襪故鄉，也是全縣芭樂重要產地，鄉農會今推廣芭樂、龍眼蜜、龍眼乾、良質濁水米，委託家政班製作芭樂手捲等食品招待品嘗，各攤位前大排長龍，民眾採買特色農產品，觀賞社區才藝表演，都感不虛此行。
社頭鄉農會舉辦114年社頭農遊季-中部地區番石榴評鑑暨產業推廣活動，昨評鑑來自中區縣市99組「3章1Q」番石榴（芭樂），社頭鄉農會理事長蕭成洽、社頭鄉農會常務監事蕭文鏘社頭鄉農會總幹事蕭良珍，邀請縣長王惠美今頒獎給得獎的芭樂農，和參加蜂蜜、紅龍果評鑑得獎的蜂農及果農。
王惠美看到社頭鄉農會廣場擠滿人，稱讚鄉農會「三長」致力推廣社頭農特產品，累積多年舉辦活動經驗，次次活動都人山人海。王惠美說，鄉農會定期舉辦農業講習，每年舉辦評鑑和競賽不斷精進番石榴、桂圓、紅龍果等農特產品質，開發看出鄉農會用心經營。
彰化縣芭樂種植面積約1374公頃，僅次於高雄市、台南市。彰化縣最大產地在溪州鄉，社頭鄉排名第二大。農業專家指出，今年天然災害集中南部，芭樂收成率低，彰化縣芭樂一躍成為消費市場供給主力，芭樂樹幾乎全年無休開花結果，產量提高卻影響品質，口感略遜去年但價格每台斤65元至80元，比去年高出二至三成，農民「攏有賺」。
