影／颱風過後高麗菜還能撿便宜 彰化伸港青農舉行自採自收十元活動

伸港務農的陳姓青農今天起一連兩天舉行高麗菜自採每顆十元的活動，他受訪時表示，高麗菜價最近有因為氣候的因素價格比較好，但是漂亮的菜不多。因為今年氣候炎熱的時間比較長，白天高溫、晚上露水重，導致病害的問題比較嚴重。開放給民眾採收高麗菜的範圍將近一甲半，一個上午已經有四分之三左右的高麗菜被民眾採收完畢，

鳳凰颱風日前襲台，高麗菜產地不僅沒有災損，反而出現豐收景象。彰化縣伸港鄉一處農地今、明兩天開放民眾自採自收高麗菜，每顆十元的活動，吸引不少民眾一大早七點多就慕名而來，帶著刀具、紙箱及米袋，希望能享用田裡最甜脆多汁的高麗菜，也體驗一日務農樂趣。

陳姓青農也告訴民眾，一早來摘採到大顆高麗菜的機會較多，菜很漂亮，只是因為生長期天氣炎熱，導致不少黑心及外葉夾層軟腐及酥葉，有黑心的菜，一砍下去就看得到，直接丟田裡，外葉軟腐撥乾淨即可，他也強調好壞比較說清楚，不是菜價不好隨便賣。