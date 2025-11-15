聽新聞
台中第2波「打疫苗送好禮」開跑 活動對象、地點曝光
公費新冠疫苗新增Novavax JN.1可供選擇。台中市衛生局說，為鼓勵高風險族群接種流感及新冠疫苗，明天至11月30日舉辦打疫苗送好禮活動，65歲以上及入學前幼童至各區衛生所接種疫苗可獲精美禮品，數量有限，送完為止。
衛生局說明，滿12歲以上且尚未接種公費新冠疫苗對象，可擇莫德納LP.8.1或Novavax JN.1接種，滿6個月以上至11歲的公費對象，僅可接種莫德納LP.8.1，2種疫苗均安全有效，請符合公費資格民眾盡速接種。
衛生局指出，市府為鼓勵高風險族群接種流感及新冠疫苗，第一波打疫苗送好禮活動廣獲好評，第二波明天至11月30日，65歲以上民眾及入學前幼童（新冠疫苗為6個月至5歲），凡於台中市各區衛生所疫苗門診完成流感或新冠疫苗接種，可獲得精美生活好禮，請公費對象備妥健保卡（學齡前幼兒亦需攜帶兒童健康手冊）盡速接種。
衛生局建議，50歲以上民眾，及入學前（新冠疫苗未滿6個月至5歲）幼兒符合公費接種對象，可運用台中市疫苗預約平台線上預約接種（https://gov.tw/hhv），其他公費對象也可至衛生局網站（https://gov.tw/giV）查詢衛生所假日接種服務門診表，以及新冠疫苗合約院所門診表預約接種。
衛生局說明，統計截至11月13日，流感疫苗65歲以有22萬多人次接種，新冠疫苗有逾7萬人次接種；流感學齡前幼兒有6萬多人次，新冠6個月至5歲幼兒有2000多人次接種，入秋最強冷空氣即將報到，防範秋冬病毒，接種疫苗是最有效的方法，並請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。
