元大幸福日14年不間斷 128名學童劍湖山體驗環境教育

元大金控與元大文教基金會長期關懷偏鄉孩子，為此年年舉辦「元大幸福日」，為偏鄉孩子打造難忘旅程，今年活動邁入第14年，今邀台中中和國小、南投郡坑國小及彰化萬合國小的128名學童，走訪雲林劍湖山環境教育園區，不僅體驗遊樂設施，也透過生態導覽學習環境保護，將「幸福」化作看得見、摸得著的力量。

元大幸福日活動每年打造不同主題活動，並為孩子量身準備全新外套、長褲及運動鞋的「幸福大禮包」，至今已送出近萬份，今年活動以「環境教育」為主軸，學童在講師引導下認識咖啡樹生長、生態系與水土保持的關聯，從中理解自然資源的珍貴。

台中中和國小校長張惠玲說，學校位於新社，平日就推動山林教育，此行讓孩子的學習觸角從白冷圳延伸到古坑，更重要的是，隨著冬季將至，大禮包的衣物正好派上用場，「孩子們覺得既實用又溫暖」。

彰化萬合國小校長陳金鍠則感性地說，常聽人說「人間有愛，幸福常在」，但今日更像是「元大有愛，幸福都在」，偏鄉學童被看見的那份感動，在孩子臉上清楚可見。

元大文教基金會表示，教育不只在教室內，更從生活體驗扎根，透過走入不同型態的環境教育場域，孩子能學習與環境共好、珍惜資源。元大幸福日已服務全台逾300所偏鄉學校及社福團體，未來將持續推動公益行動，陪伴更多偏鄉學童勇敢追夢。