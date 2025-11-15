快訊

「要求傳下體照」前員工槓上館長陳之漢 震撼爆料性醜聞：被你這樣糟蹋

美國超狂二寶媽！趁產假獵殺「3.6米巨鱷」 將做成地毯和香腸

五星飯店buffet吃到組合干貝？業者：平日提供「美國干貝」

聽新聞
0:00 / 0:00

「烏龍茶之光」驚艷西西里 鹿港女兒趙韻嵐奪義式冰淇淋世界冠軍

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化鹿港的女兒趙韻嵐，以鹿港在地的百花蜂蜜結合台東紅烏龍，推出「烏龍茶之光」口味參賽，在義式冰淇淋的故鄉脫穎而出，勇奪冠軍。圖／縣府提供
彰化鹿港的女兒趙韻嵐，以鹿港在地的百花蜂蜜結合台東紅烏龍，推出「烏龍茶之光」口味參賽，在義式冰淇淋的故鄉脫穎而出，勇奪冠軍。圖／縣府提供

近日在義大利西西里島舉辦第17屆Sherbeth Festival國際冰淇淋節世界大賽，來自彰化鹿港的女兒趙韻嵐，以鹿港在地的百花蜂蜜結合台東紅烏龍，推出「烏龍茶之光」口味參賽，在義式冰淇淋的故鄉脫穎而出，勇奪冠軍，獲當地媒體並大舉報導。

趙韻嵐曾榮獲多項國際冰淇淋製作大獎，選擇在地深耕的她在家鄉鹿港隱身鹿港老街，緊鄰天后宮老街的古宅，即鹿港鎮中山路426號之1創辦山風藍義式冰淇淋，她對冰淇淋的原料很講究，運用在地食材創造獨特口味，並不厭其煩地嘗試，做出令人驚豔的好味道。

縣府青發處表示，趙韻嵐深耕彰化，選選用彰化在地物產，作為義式冰淇淋的口味研發，有社頭芭樂、大村葡萄、花壇茉莉花、溪州黑米、福興鮮乳、在地職人蜂蜜等，帶給民眾全然不同的味蕾饗宴，更使彰化物產有全新的呈現，開發春日期間限定「香菜義式冰淇淋」，即大受歡迎。

趙韻嵐這次在義式冰淇淋的故鄉比賽，即運用鹿港在地的百花蜂蜜結合台東紅烏龍，推出「烏龍茶之光」作品，以似麝香葡萄的紅烏龍風味，獲得評審青睞，奪下首獎。

出身鹿港的彰化縣長王惠美，特別恭喜鹿港的女兒趙韻嵐拿到義式冰淇淋世界冠軍，稱讚她是台灣之光、彰化之光。

縣長王惠美說，趙韻嵐曾獲縣府青創補助，為了讓彰化青年新創的能量繼續發光發熱，讓縣府輔導青年創業的決心更加堅定，縣府青創補助最高30萬元，凡是彰化縣18歲至45歲的青年朋友，上滿創業研習課程達30小時，就可以提案來申請彰化縣青年創業獎勵補助，迎向自己美好的人生。

近日在義大利西西里島舉辦第17屆Sherbeth Festival國際冰淇淋節世界大賽，來自彰化鹿港的女兒趙韻嵐（左4），推出「烏龍茶之光」口味參賽，勇奪冠軍。圖／縣府提供
近日在義大利西西里島舉辦第17屆Sherbeth Festival國際冰淇淋節世界大賽，來自彰化鹿港的女兒趙韻嵐（左4），推出「烏龍茶之光」口味參賽，勇奪冠軍。圖／縣府提供
第17屆Sherbeth Festival國際冰淇淋節世界大賽冠軍的趙韻嵐曾獲縣府青創補助，縣長王惠美特別前往鼓勵。資料照片／縣府提供
第17屆Sherbeth Festival國際冰淇淋節世界大賽冠軍的趙韻嵐曾獲縣府青創補助，縣長王惠美特別前往鼓勵。資料照片／縣府提供

冰淇淋 鹿港
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不到30張發票就抽中頭獎 彰化幸運機車族「無痛換車」揭秘訣

田中馬熱情開跑 牛排烤雞端上場

彰化遊憩新亮點 二水硯墨之道打通八堡一圳水岸廊道斷點

彰化社福強化 增大型復康巴士、獲贈136台輪椅

相關新聞

台中第2波「打疫苗送好禮」開跑 活動對象、地點曝光

公費新冠疫苗新增Novavax JN.1可供選擇。台中市衛生局說，為鼓勵高風險族群接種流感及新冠疫苗，明天至11月30日...

「烏龍茶之光」驚艷西西里 鹿港女兒趙韻嵐奪義式冰淇淋世界冠軍

近日在義大利西西里島舉辦第17屆Sherbeth Festival國際冰淇淋節世界大賽，來自彰化鹿港的女兒趙韻嵐，以鹿港...

元大幸福日14年不間斷 128名學童劍湖山體驗環境教育

元大金控與元大文教基金會長期關懷偏鄉孩子，為此年年舉辦「元大幸福日」，為偏鄉孩子打造難忘旅程，今年活動邁入第14年，今邀...

台中東豐自行車綠廊啟動改善工程 著重3.8至4公里路段分流

針對東豐自行車綠廊進行修繕改善工程，台中市府為提供更安全舒適的自行車休憩環境，觀旅局今年編列新台幣1500萬元，重點改善...

八通關越嶺道重新開放 颱風後除了路況 還有「五虎」攔路

鳳凰颱風過後，八通關越嶺步道西段終於重新開放，但玉管處巡查發現沿線五處虎頭蜂巢「攔路」，提醒山友通行務必提高警覺，避免驚...

台中甲埔大道工程進度達93% 預計今年底完工 明年初正式通車

斥資近16.5億元的甲埔大道新建工程，台中市政府表示，自2022年4月開工以來，目前進度已達93%，預計今年底完工、明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。