「烏龍茶之光」驚艷西西里 鹿港女兒趙韻嵐奪義式冰淇淋世界冠軍

近日在義大利西西里島舉辦第17屆Sherbeth Festival國際冰淇淋節世界大賽，來自彰化鹿港的女兒趙韻嵐，以鹿港在地的百花蜂蜜結合台東紅烏龍，推出「烏龍茶之光」口味參賽，在義式冰淇淋的故鄉脫穎而出，勇奪冠軍，獲當地媒體並大舉報導。

趙韻嵐曾榮獲多項國際冰淇淋製作大獎，選擇在地深耕的她在家鄉鹿港隱身鹿港老街，緊鄰天后宮老街的古宅，即鹿港鎮中山路426號之1創辦山風藍義式冰淇淋，她對冰淇淋的原料很講究，運用在地食材創造獨特口味，並不厭其煩地嘗試，做出令人驚豔的好味道。

縣府青發處表示，趙韻嵐深耕彰化，選選用彰化在地物產，作為義式冰淇淋的口味研發，有社頭芭樂、大村葡萄、花壇茉莉花、溪州黑米、福興鮮乳、在地職人蜂蜜等，帶給民眾全然不同的味蕾饗宴，更使彰化物產有全新的呈現，開發春日期間限定「香菜義式冰淇淋」，即大受歡迎。

趙韻嵐這次在義式冰淇淋的故鄉比賽，即運用鹿港在地的百花蜂蜜結合台東紅烏龍，推出「烏龍茶之光」作品，以似麝香葡萄的紅烏龍風味，獲得評審青睞，奪下首獎。

出身鹿港的彰化縣長王惠美，特別恭喜鹿港的女兒趙韻嵐拿到義式冰淇淋世界冠軍，稱讚她是台灣之光、彰化之光。