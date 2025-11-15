聽新聞
台中東豐自行車綠廊啟動改善工程 著重3.8至4公里路段分流
針對東豐自行車綠廊進行修繕改善工程，台中市府為提供更安全舒適的自行車休憩環境，觀旅局今年編列新台幣1500萬元，重點改善東豐自行車綠廊3.8公里至4公里路段的彎道安全問題，工程已於11月上旬動工，預計明年7月完工，但強調施工期間自行車道維持開放，遊客行經工區時需減速慢行，確保安全。
東豐自行車綠廊是台中市最熱門的自行車專用道，長約13.6公里，適合各類騎車族群，包括親子遊和一般大眾，騎乘時間約2小時，近年來，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道每年的遊客人數持續增加，據統計，遊客數已從2023年的580萬人次，2024年更達到623萬人次，成為台中熱門自行車旅遊景點之一，今年上半年，單是東豐自行車綠廊的遊客人數就已超過317萬人次。
台中市觀旅局指出，東豐自行車綠廊原本是一條由廢棄鐵道改建而成，之所以吸引大量遊客，除自然與人文景觀外，還因為其安全舒適的騎乘環境及夜間照明設施，使其成為全年適合騎行的熱門去處，繼去年在東后豐自行車道起點完成路徑優化，重新繪製地面標誌及設置指引牌面後，碰撞情形已大幅減少。
局長陳美秀說，東豐自行車綠廊起點在台中市豐原區，終點為東勢客家文化園區，沿途有東勢隧道、梅子鐵橋等知名景點，並與后豐鐵馬道相接；部分路段因坡度較陡，假日遊客眾多時，常因下坡過彎車速過快而發生碰撞事故，今年則重點改善東豐自行車綠廊3.8公里至4公里路段的彎道分流設計，有效避免碰撞風險，讓民眾能夠安全舒適地享受台中山城的美麗風光。
