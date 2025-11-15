聽新聞
八通關越嶺道重新開放 颱風後除了路況 還有「五虎」攔路
鳳凰颱風過後，八通關越嶺步道西段終於重新開放，但玉管處巡查發現沿線五處虎頭蜂巢「攔路」，提醒山友通行務必提高警覺，避免驚擾蜂群，確保登山行程順利與自身安全。
玉管處表示，八通關西段步道（東埔至觀高路段）目前已知的高風險巢穴分布在3.6K、4.3K、4.6K、5.8K及8.5K五處，登山者經過時應特別注意。雖然步道已開放，但颱風帶來的天候變化和蜂群活動仍可能增加意外風險，山友不可掉以輕心。
為降低潛在危險，玉管處已於登山口及4.6K處設置警示告示牌，並連繫專業捕蜂公司，將盡快協助摘除蜂巢。主管單位強調，虎頭蜂活動旺盛、攻擊性高，山友通行高風險路段時應保持安靜、避免逗留或刺激蜂群，並隨時注意自身與隊友狀況。
保育志工指出，虎頭蜂活動期高、攻擊性強，颱風過後巢穴容易受到干擾，沿線登山者若不慎靠近，容易引發蜂群攻擊，單獨行動或攜帶寵物的山友風險更高，務必提高警覺。
玉管處提醒，行經高風險路段時，山友應保持安靜，不逗留、不大聲喧嘩，以降低遭攻擊的機率。即便遇到巡邏蜂，也切勿揮打或做出刺激蜂群的動作，以免誘發攻擊。同時建議穿著淺色、表面光滑的衣物，避免使用香水或氣味濃烈的化妝品，以減少被蜂吸引的風險。
玉管處提醒，颱風過後山區環境仍不穩定，部分路段可能有落石、倒木或泥濘，山友規劃行程時需留意天候與自身體力，攜帶必要裝備與通訊工具，以確保安全。近期前往八通關越嶺步道的山友，行前可查看官方公告與即時路況，並採取預防措施，避免與虎頭蜂發生衝突，確保登山行程順利、安全。
