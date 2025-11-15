快訊

台中甲埔大道工程進度達93% 預計今年底完工 明年初正式通車

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市甲埔大道是地方民眾期待以久的交通新廊帶，目前進度已達93%，預計今年底完工、明年第1季正式通車。圖／台中市建設局提供
台中市甲埔大道是地方民眾期待以久的交通新廊帶，目前進度已達93%,預計今年底完工、明年第1季正式通車。圖／台中市建設局提供

斥資近16.5億元的甲埔大道新建工程，台中市政府表示，自2022年4月開工以來，目前進度已達93%，預計今年底完工、明年第1季正式通車；這條地方民眾期待以久的交通新廊帶，未來將有效紓解大甲、外埔兩區的交通壓力，為提升甲埔大道的交通串連效益，市府同步啟動周邊道路改善計畫。

台中市建設局指出，甲埔大道全長2.75公里、寬15公尺，市府此次透過拓寬、連結現有道路和延伸快速路網，即將形成一個更完整、高效的交通系統，以紓解海線交通的壅塞，並促進區域發展，目前大甲區及外埔區兩端正同步施工，工程進度持續超前。

針對地方民代關心未來外埔第一公墓旁道路與甲埔大道的銜接情形，建設局強調「外埔區甲東路第一公墓旁銜接道路拓寬工程」已啟動，計劃將現有3至5公尺寬的道路拓寬至8公尺，長度約1260公尺，經費約1億2878萬元，未來可串聯中山里、水美里及大東里，有助於舒緩交通壅塞，完善當地路網。

局長陳大田表示，甲埔大道年底完工後，不僅能有效舒緩往來大甲、外埔兩區的車流，提升行車安全，更將平衡區域整體發展，此外，甲埔大道也規劃未來直接銜接國道3號，並延伸至大安西濱公路，以完善「最後一哩路」的快速路網需求，持續推動台中海線地區的交通建設。

