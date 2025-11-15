台中深耕40年「隱形冠軍」！手工具龍頭拚出「台灣製造」自有品牌

國內手工具龍頭企業金統立工業公司昨舉辦「創立40周年慶典」。台中的金統立從傳統手工具製造業起家，成功轉型為擁有製造套筒、扳手、氣動工具及汽修工具等聞名，產品行銷全球，聞名歐美亞市場，為台中產業之光。

台中市經發局副局長林敏棋說明，金統立由董事長賴慶華與已故副董事長林村田共同創立，從傳統手工具製造業起家，從代工製造逐步轉型為品牌經營者，產品行銷至全球130多個國家，並與歐洲、俄羅斯、亞洲及美洲經銷商保持30以上合作關係，金統立以「員工就是股東、企業就是家」為理念的企業文化，為中小企業典範。

林敏棋指出，面對全球供應鏈變動及製造業數位挑戰，金統立持續導入智慧製造技術與自動化設備，結合文創設計，推出兼具實用與美學價值的手工具精品，展現傳統產業成功轉型的新典範，呼應政府推動製造業智慧化與升級轉型的目標。

賴慶華說，金統立創立以來，便由他與林村田攜手成立熱鍛工廠，並於1984年正式進軍專業手工具市場，投入專業級手工具的研發與製造，奠定品牌在專業領域的領導地位。

賴慶華指出，金統立在今年10月首度參加「2025台灣國際工具博覽會」，以全新品牌形象展出學生方程式賽車及專業手工具與工具櫃，展現台灣手工具產業的技術與創新實力。

經發局表示，台中是全球手工具產業的重要基地，從研發設計到製造生產，在國際市場上都占有舉足輕重的地位。金統立在2021年申請納管、2023年取得工廠改善計畫核定，在市府輔導下，今年9月取得特定工廠登記，穩健邁向合法經營，並發展到今日成為橫跨國際、行銷全球的手工具產業龍頭，這不僅是公司的榮耀，更是台中產業發展的驕傲。