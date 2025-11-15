快訊

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

詐死炒作？歌手車禍不治母發訃聞後「竟復活」 吐未馬上闢謠5原因

「水溝蓋上洗冬粉」 北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

聽新聞
0:00 / 0:00

台中深耕40年「隱形冠軍」！手工具龍頭拚出「台灣製造」自有品牌

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國內手工具龍頭企業金統立工業公司昨舉辦「創立40周年慶典」。圖／台中市政府提供
國內手工具龍頭企業金統立工業公司昨舉辦「創立40周年慶典」。圖／台中市政府提供

國內手工具龍頭企業金統立工業公司昨舉辦「創立40周年慶典」。台中的金統立從傳統手工具製造業起家，成功轉型為擁有製造套筒、扳手、氣動工具及汽修工具等聞名，產品行銷全球，聞名歐美亞市場，為台中產業之光。

台中市經發局副局長林敏棋說明，金統立由董事長賴慶華與已故副董事長林村田共同創立，從傳統手工具製造業起家，從代工製造逐步轉型為品牌經營者，產品行銷至全球130多個國家，並與歐洲、俄羅斯、亞洲及美洲經銷商保持30以上合作關係，金統立以「員工就是股東、企業就是家」為理念的企業文化，為中小企業典範。

林敏棋指出，面對全球供應鏈變動及製造業數位挑戰，金統立持續導入智慧製造技術與自動化設備，結合文創設計，推出兼具實用與美學價值的手工具精品，展現傳統產業成功轉型的新典範，呼應政府推動製造業智慧化與升級轉型的目標。

賴慶華說，金統立創立以來，便由他與林村田攜手成立熱鍛工廠，並於1984年正式進軍專業手工具市場，投入專業級手工具的研發與製造，奠定品牌在專業領域的領導地位。

賴慶華指出，金統立在今年10月首度參加「2025台灣國際工具博覽會」，以全新品牌形象展出學生方程式賽車及專業手工具與工具櫃，展現台灣手工具產業的技術與創新實力。

經發局表示，台中是全球手工具產業的重要基地，從研發設計到製造生產，在國際市場上都占有舉足輕重的地位。金統立在2021年申請納管、2023年取得工廠改善計畫核定，在市府輔導下，今年9月取得特定工廠登記，穩健邁向合法經營，並發展到今日成為橫跨國際、行銷全球的手工具產業龍頭，這不僅是公司的榮耀，更是台中產業發展的驕傲。

品牌
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台南、高雄「這些區」快關窗…安定工廠大火冒濃煙 空品警示擴大

影／濃密黑煙直竄天！台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火中

國喬財報／第3季EPS-1.33元 宣布啟動轉型計畫

淡江大橋明年通車 民代質疑：市府擘畫八里觀光藍圖實際荒煙蔓草

相關新聞

台中深耕40年「隱形冠軍」！手工具龍頭拚出「台灣製造」自有品牌

國內手工具龍頭企業金統立工業公司昨舉辦「創立40周年慶典」。台中的金統立從傳統手工具製造業起家，成功轉型為擁有製造套筒、...

南北貳路音樂節今晚中央公園開唱 盧秀燕探班玖壹壹送美食打氣

台中市長盧秀燕昨晚親赴中央公園「玖壹壹南北貳路音樂節2025」彩排現場探班，親自送上炸雞與逢甲夜市美食，為玖壹壹加餐打氣...

不到30張發票就抽中頭獎 彰化幸運機車族「無痛換車」揭秘訣

「2025彰化GO購」消費抽獎活動首場抽獎業於10月9日抽出第一次的頭獎 SUZUKI NEW SWIFT 汽車，幸運得...

台中沒有設置廚餘統一蒸煮計畫 盧秀燕曝原因

中央延長禁止廚餘養豬至12月6日，台中市長盧秀燕昨天喊出禁止廚餘餵豬是未來趨勢，「中央不做，台中也會做」。台中市議會今天...

蕭敬騰睽違5年「獨選」台中跨年場開唱 中市新聞局長曝關鍵

2026年台中跨年晚會將在水湳中央公園登場，台中市府今日公布首波卡司，「金曲歌王」蕭敬騰睽違5年再度在台登上跨年舞台，並...

彰化長照機構引進AI洗頭機 長者新奇機器會洗頭

長者和失能者洗頭不方便，彰化縣東明健康福祉事業集團首度引進AI洗頭機，人工智慧偵測頭型給予適度力道按摩，洗頭者可在恆溫水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。