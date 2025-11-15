南北貳路音樂節今晚中央公園開唱 盧秀燕探班玖壹壹送美食打氣

台中市長盧秀燕昨晚親赴中央公園「玖壹壹南北貳路音樂節2025」彩排現場探班，親自送上炸雞與逢甲夜市美食，為玖壹壹加餐打氣，祝福演出圓滿成功。盧秀燕表示，台中正邁向「流行音樂之都」，中央公園已成為中部最具代表性的音樂舞台新地標。

年度最受矚目的戶外音樂盛事「玖壹壹南北貳路音樂節2025」由KKLIVE與混血兒娛樂主辦，台中市新聞局合辦，11月15、16日在中央公園盛大登場，由玖壹壹領軍，邀集多組人氣歌手與樂團輪番演出，預計吸引逾1.5萬名歌迷齊聚。

盧秀燕抵達彩排現場後，逐一與玖壹壹3位成員握手致意，感謝他們連續兩年選擇台中舉辦大型音樂祭，成功將中央公園打造成音樂活動新地標。她笑稱「玖壹壹是台中的驕傲，每次回娘家都帶來滿滿熱情與感動。」玖壹壹則感謝市府長期支持，讓他們每次演出都順利圓滿。

盧現場也與玖壹壹3位成員話家常，甚至化身記者訪問年初剛升格當爸的健志初為人父感想，勉勵他為家計持續打拚；另外，盧也分享中央公園周邊多項重大建設，包括綠美圖、台中國際會展中心與位於14期的台中巨蛋，其中正處於試營運期間的綠美圖，網路上已瘋傳許多美照，引起熱烈迴響，也讓春風直呼「超漂亮！」

盧秀燕指出，「南北貳路音樂節」自去年首度在中央公園舉辦售票演唱會以來，廣受好評，今年規模再升級，卡司陣容更強、舞台更盛大，象徵中央公園正式邁入大型流行音樂活動的新里程。她強調，台中擁有完善交通與場地條件，市府致力打造「流行音樂之都」品牌，今年底還有五月天、頑童MJ116及跨年晚會接力登場，讓音樂成為台中的城市日常與驕傲。