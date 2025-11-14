快訊

不到30張發票就抽中頭獎 彰化幸運機車族「無痛換車」揭秘訣

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
「2025彰化GO購」消費抽獎活動首場抽獎業於10月9日抽出第一次的頭獎 SUZUKI NEW SWIFT 汽車，幸運得主今日由縣府經綠處張寒青處長親自頒發車鑰匙。圖／彰化縣府提供
「2025彰化GO購」消費抽獎活動首場抽獎業於10月9日抽出第一次的頭獎 SUZUKI NEW SWIFT 汽車，幸運得主今日由縣府經綠處張寒青處長親自頒發車鑰匙，施小姐說，為了抽獎她平時都會盡量讓每次消費達到抽獎門檻500元，且習慣索取紙本電子發票，掃描登錄非常方便。

彰化縣長王惠美表示，今年中央普發現金一萬元，為了讓大家可以「領到萬元、花在彰化」，活動特別延長到12月31日，登錄期限將延到隔年1月5日，並訂1月7日最後一次抽獎，除最大獎Kia EV6 Air 增程版汽車、黃金、現金、電子禮券、萬元大禮包等多項好康外，再加碼抽1台SUZUKI JIMNY越野潮車、100名現金1萬元及iphone17等多項獎品。

此次頭獎得主施小姐表示，她從去年起就積極參加「彰化GO購」消費抽獎活動，今年在登錄不到30張發票的情況下，幸運抽中頭獎汽車，開心直呼「真的太幸運了」，她說這次中獎的發票正是家中汽車保養時開立的發票，本身原以機車通勤，如今「無痛換車」，也期待能開始開車上下班，享受更便利的生活。

2025彰化GO購抽將活動，施小姐抽中 SUZUKI NEW SWIFT 汽車。圖／彰化縣府提供
