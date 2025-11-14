快訊

宜蘭泉月樓行館超狂防水一夕爆紅 縣府證實2違規：裁罰30萬

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

聽新聞
0:00 / 0:00

台中沒有設置廚餘統一蒸煮計畫 盧秀燕曝原因

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中目前沒有設置廚餘統一蒸煮設備的計畫，台中市長盧秀燕曝原因。記者余采瀅／攝影
台中目前沒有設置廚餘統一蒸煮設備的計畫，台中市長盧秀燕曝原因。記者余采瀅／攝影

中央延長禁止廚餘養豬至12月6日，台中市長盧秀燕昨天喊出禁止廚餘餵豬是未來趨勢，「中央不做，台中也會做」。台中市議會今天總質詢，藍綠市議員質詢台中市府是否會設置廚餘統一蒸煮設備？盧秀燕表示，台中目前沒有規劃。

民進黨市議員何文海痛批文山焚化爐改建進度延宕，最後焚化爐不僅沒做環評，經費暴增到94.3億，興建時程也延長。焚化爐改建延宕，大里掩埋場問題也浮現，非洲豬瘟疫情爆發，甚至讓台中爆發廚餘問題。

何文海說，盧秀燕曾在他質詢時對他承諾，台中不會有垃圾大戰，但現在看來，不但馬上會有垃圾大戰，廚餘問題也是一觸即發，盧秀燕任期只剩一年，根本只想把爛攤子丟給下屆市長。

國民黨市議員陳文政說，非洲豬瘟疫情爆發，廚餘去化成問題，廚餘養豬禁令解除後，台中市府是否會統一蒸煮廚餘，避免非洲豬瘟再次爆發。

盧秀燕表示，很多事情有好有壞，地方政府統一蒸煮廚餘，確實可以確保蒸煮品質，不過廚餘蒸煮後分送給各養豬場，增加廚餘車在路上流動，且到了養豬場，豬農沒有適時餵養，廚餘冷了又滋生細菌，因此台中目前沒有該規劃。

盧秀燕說，六都過去沒有禁止廚餘餵豬，廚餘去化管道不是只有焚化爐，還可以評估其他方法，包括黑水虻等，必須多管齊下。

盧秀燕提到，她上任第一年，就有議員提醒她台中一定會垃圾大戰，結果她上任7年，台中市民沒出現無處可倒垃圾的狀況，也沒有垃圾滿地，她任內會將焚化爐汰舊換新，讓垃圾問題會一勞永逸。

非洲豬瘟 廚餘 盧秀燕
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台中消防局疑偷用中國無人機挨轟資安破口 盧秀燕下令嚴查

不只遭陸懸賞！網驚現斬殺閩南狼 盧秀燕：在台中鬧事絕不寬貸

薪資太低！中市16衛生所無專責醫師 盧秀燕：市府想加薪但中央不鬆綁

鳳凰颱風釀災…台中市建設局馳援宜蘭蘇澳 10部大型機具出動

相關新聞

台中沒有設置廚餘統一蒸煮計畫 盧秀燕曝原因

中央延長禁止廚餘養豬至12月6日，台中市長盧秀燕昨天喊出禁止廚餘餵豬是未來趨勢，「中央不做，台中也會做」。台中市議會今天...

謝衣鳯決定選彰化縣長？臉書現後援會社團 地方研判是「試水溫」

下屆彰化縣長選舉，國民黨已知有3位可能人選爭取提名，至今有兩位「前副縣長」正式表態，唯獨立委謝衣鳯仍未露口風。不過，最近...

台中消防局疑偷用中國無人機挨轟資安破口 盧秀燕下令嚴查

台中市消防局上月在龍井工廠大火，遭民眾拍下使用已被中央明令禁用的中國大陸大疆（DJI）無人機。民進黨市議員曾朝榮今在台中...

蕭敬騰睽違5年「獨選」台中跨年場開唱 中市新聞局長曝關鍵

2026年台中跨年晚會將在水湳中央公園登場，台中市府今日公布首波卡司，「金曲歌王」蕭敬騰睽違5年再度在台登上跨年舞台，並...

彰化長照機構引進AI洗頭機 長者新奇機器會洗頭

長者和失能者洗頭不方便，彰化縣東明健康福祉事業集團首度引進AI洗頭機，人工智慧偵測頭型給予適度力道按摩，洗頭者可在恆溫水...

張峯源出席比利時駐台辦活動 分享「台中購物節」有外國人專屬大獎

台中市政府經濟發展局長張峯源昨晚獲比利時台北辦事處邀請，代表市長盧秀燕出席慶祝「國王節」活動，同時在會中向各國友人分享「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。