台中沒有設置廚餘統一蒸煮計畫 盧秀燕曝原因

中央延長禁止廚餘養豬至12月6日，台中市長盧秀燕昨天喊出禁止廚餘餵豬是未來趨勢，「中央不做，台中也會做」。台中市議會今天總質詢，藍綠市議員質詢台中市府是否會設置廚餘統一蒸煮設備？盧秀燕表示，台中目前沒有規劃。

民進黨市議員何文海痛批文山焚化爐改建進度延宕，最後焚化爐不僅沒做環評，經費暴增到94.3億，興建時程也延長。焚化爐改建延宕，大里掩埋場問題也浮現，非洲豬瘟疫情爆發，甚至讓台中爆發廚餘問題。

何文海說，盧秀燕曾在他質詢時對他承諾，台中不會有垃圾大戰，但現在看來，不但馬上會有垃圾大戰，廚餘問題也是一觸即發，盧秀燕任期只剩一年，根本只想把爛攤子丟給下屆市長。

國民黨市議員陳文政說，非洲豬瘟疫情爆發，廚餘去化成問題，廚餘養豬禁令解除後，台中市府是否會統一蒸煮廚餘，避免非洲豬瘟再次爆發。

盧秀燕表示，很多事情有好有壞，地方政府統一蒸煮廚餘，確實可以確保蒸煮品質，不過廚餘蒸煮後分送給各養豬場，增加廚餘車在路上流動，且到了養豬場，豬農沒有適時餵養，廚餘冷了又滋生細菌，因此台中目前沒有該規劃。

盧秀燕說，六都過去沒有禁止廚餘餵豬，廚餘去化管道不是只有焚化爐，還可以評估其他方法，包括黑水虻等，必須多管齊下。

盧秀燕提到，她上任第一年，就有議員提醒她台中一定會垃圾大戰，結果她上任7年，台中市民沒出現無處可倒垃圾的狀況，也沒有垃圾滿地，她任內會將焚化爐汰舊換新，讓垃圾問題會一勞永逸。