蕭敬騰睽違5年「獨選」台中跨年場開唱 中市新聞局長曝關鍵

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「金曲歌王」蕭敬騰睽違5年再度在台灣登上跨年舞台，並獨家選擇台中水湳中央公園開唱。圖／台中市政府提供
「金曲歌王」蕭敬騰睽違5年再度在台灣登上跨年舞台，並獨家選擇台中水湳中央公園開唱。圖／台中市政府提供

2026年台中跨年晚會將在水湳中央公園登場，台中市府今日公布首波卡司，「金曲歌王」蕭敬騰睽違5年再度在台登上跨年舞台，並獨家選擇台中開唱，台中市新聞局長欒治誼透露關鍵原因是「台中美食」，她說，當年第一位在水湳中央公園大型活動演出的歌手就是蕭敬騰，可見其與台中的深厚緣分。

欒治誼指出，台中水湳中央公園占地67公頃，去年跨年夜吸引高達48.7萬人參與，是全台最具人氣指標的跨年晚會；而蕭敬騰和這個場地緣分甚深，因為當年水湳中央公園落成後，首次大型活動的第一位演出歌手就是他。

蕭敬騰上次在台灣跨年是2020年末，之後因為疫情、巡演等原因，5年沒在台灣跨年；原本蕭今年澳門演出後安排休息幾天，在台中跨年團隊的不斷邀約下，終於獲得他首肯。蕭敬騰認為「跨年非常重要的舞台，原本擔心沒有時間好好準備，但跟團隊討論後，可以將跨年演出內容提前安排規劃，現在確定要在台中跨年，相當期待。」

打動蕭敬騰的關鍵之一，是台中的美食。蕭敬騰透露「只要有時間，非常喜歡和好友到台中、台南、宜蘭等城市到處吃吃走走，本來9月唱完大巨蛋後，約了好友要去台中玩兩天，餐廳、飯店都訂好了，但岳父突然身體不適，因不放心所以取消行程。這次跨年唱完，有機會就想多留兩天吃吃美食。台中早餐、肉圓、手搖，JL studio，都是必吃。」

蕭敬騰今年將跨年秀「獨家」獻給台中水湳中央公園。欒治誼表示，台中跨年晚會將會陸續公布更多卡司，打造「全A咖」跨年盛典。

跨年晚會 蕭敬騰
相關新聞

謝衣鳯決定選彰化縣長？臉書現後援會社團 地方研判是「試水溫」

下屆彰化縣長選舉，國民黨已知有3位可能人選爭取提名，至今有兩位「前副縣長」正式表態，唯獨立委謝衣鳯仍未露口風。不過，最近...

台中消防局疑偷用中國無人機挨轟資安破口 盧秀燕下令嚴查

台中市消防局上月在龍井工廠大火，遭民眾拍下使用已被中央明令禁用的中國大陸大疆（DJI）無人機。民進黨市議員曾朝榮今在台中...

蕭敬騰睽違5年「獨選」台中跨年場開唱 中市新聞局長曝關鍵

2026年台中跨年晚會將在水湳中央公園登場，台中市府今日公布首波卡司，「金曲歌王」蕭敬騰睽違5年再度在台登上跨年舞台，並...

彰化長照機構引進AI洗頭機 長者新奇機器會洗頭

長者和失能者洗頭不方便，彰化縣東明健康福祉事業集團首度引進AI洗頭機，人工智慧偵測頭型給予適度力道按摩，洗頭者可在恆溫水...

張峯源出席比利時駐台辦活動 分享「台中購物節」有外國人專屬大獎

台中市政府經濟發展局長張峯源昨晚獲比利時台北辦事處邀請，代表市長盧秀燕出席慶祝「國王節」活動，同時在會中向各國友人分享「...

彰化2開發案進度落後 地方憂心

中友百貨彰化店工程延宕，可能遲至2029年完工，引發地方質疑；而台鐵員林火車站周邊土地都市更新案第3度招商仍告流標。兩起...

