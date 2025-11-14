蕭敬騰睽違5年「獨選」台中跨年場開唱 中市新聞局長曝關鍵

2026年台中跨年晚會將在水湳中央公園登場，台中市府今日公布首波卡司，「金曲歌王」蕭敬騰睽違5年再度在台登上跨年舞台，並獨家選擇台中開唱，台中市新聞局長欒治誼透露關鍵原因是「台中美食」，她說，當年第一位在水湳中央公園大型活動演出的歌手就是蕭敬騰，可見其與台中的深厚緣分。

欒治誼指出，台中水湳中央公園占地67公頃，去年跨年夜吸引高達48.7萬人參與，是全台最具人氣指標的跨年晚會；而蕭敬騰和這個場地緣分甚深，因為當年水湳中央公園落成後，首次大型活動的第一位演出歌手就是他。

蕭敬騰上次在台灣跨年是2020年末，之後因為疫情、巡演等原因，5年沒在台灣跨年；原本蕭今年澳門演出後安排休息幾天，在台中跨年團隊的不斷邀約下，終於獲得他首肯。蕭敬騰認為「跨年非常重要的舞台，原本擔心沒有時間好好準備，但跟團隊討論後，可以將跨年演出內容提前安排規劃，現在確定要在台中跨年，相當期待。」

打動蕭敬騰的關鍵之一，是台中的美食。蕭敬騰透露「只要有時間，非常喜歡和好友到台中、台南、宜蘭等城市到處吃吃走走，本來9月唱完大巨蛋後，約了好友要去台中玩兩天，餐廳、飯店都訂好了，但岳父突然身體不適，因不放心所以取消行程。這次跨年唱完，有機會就想多留兩天吃吃美食。台中早餐、肉圓、手搖，JL studio，都是必吃。」

蕭敬騰今年將跨年秀「獨家」獻給台中水湳中央公園。欒治誼表示，台中跨年晚會將會陸續公布更多卡司，打造「全A咖」跨年盛典。