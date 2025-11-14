快訊

彰化長照機構引進AI洗頭機 長者新奇機器會洗頭

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化長照機構引進AI洗頭機，提高洗頭者舒適度，實驗結果比人工洗頭還清乾淨，也減輕照顧者的負擔。圖／東明提供
彰化長照機構引進AI洗頭機，提高洗頭者舒適度，實驗結果比人工洗頭還清乾淨，也減輕照顧者的負擔。圖／東明提供

長者和失能者洗頭不方便，彰化縣東明健康福祉事業集團首度引進AI洗頭機，人工智慧偵測頭型給予適度力道按摩，洗頭者可在恆溫水流下清潔頭部，又減輕照顧者負擔；今在長照機構啟用，長者感到新奇，試用後都誇時代進步連「機器也會洗頭」。

偽妝公司研發AI洗頭機，今在東明北斗長照機構舉辦公益捐贈活動，把兩部約60萬元智慧洗頭機捐給東明北斗長照、慈心護理之家；公益捐贈活動展示照顧主題系列成果，包絬足部按摩、肩頸按摩、手作臉膜與手膜。

偽妝執行總監劉思吟說，新型AI洗頭機屬於軟式洗髮機，力控精準度比傳統洗頭機改善20%至60%，洗淨力超過手洗，希望新科技帶給長者和失能者生活便利，節省照顧者的體力和時間。

東明集團執行長謝長估是社團法人台灣護理之家協會第八屆理事長，引用統計數據指出，台灣現超過33邁8千人需要長期照護，其中53.9%是65歲以上長者，目前社區式和住宿式的人力配比不足，編制與工作負荷遠不及實際需求，洗頭看似小事，卻是需耗費大量人力與耐心的日常工作，導入AI洗頭機對照顧者、被照顧者是一大福音。

市面洗頭機每次洗髮100元至150元，洗頭力道和清潔度的評價不一；謝長佑說，根據事前試用，透過新型人工智慧自動感測，能依洗頭者的頭型自動調整水流、按摩力道，恆溫下挑選水洗、洗髮精洗滌等模式，讓洗頭者在柔性護理下感覺放鬆與舒適，也滿意清潔度，機構會讓長者、臥床者和行動不便者使用。

長照 AI
