台中消防局疑偷用中國無人機挨轟資安破口 盧秀燕下令嚴查

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
曾朝榮在議場出示多張10月26日龍井火災現場照片，畫面清楚顯示消防人員手持大疆無人機。圖／曾朝榮提供
台中市消防局上月在龍井工廠大火，遭民眾拍下使用已被中央明令禁用的中國大陸大疆（DJI）無人機。民進黨市議員曾朝榮今在台中市議會總質詢中痛批市府明知違法還敢用、市政螺絲掉滿地，台中恐變成全國最大的資安破口。

台中市長盧秀燕表示，感謝議員提出檢舉，針對個案會請消防局嚴查，另針對政府對無人機的標規，希望所有同仁嚴守規定。

市議員曾朝榮、江肇國指出，行政院2020年就已發布公文，明確禁止政府機關採購與使用中國製資通訊設備，包括無人機、監控設備等，全國各縣市都已停用，只有台中還在用。

曾朝榮在議場出示多張10月26日龍井火災現場照片，畫面清楚顯示消防人員手持大疆無人機。他說，該大疆無人機不但被禁用，還疑似未完成民航局登錄、未申請空域，恐已構成「黑飛」。曾朝榮怒斥消防局是公務員帶頭違法？還是根本連最基本的國安概念都沒有？

江肇國也說，大疆無人機具備影像回傳機制，任何火場影像、工廠配置、道路動線、救災部署都有可能外流，如在軍營或是機場發生火警，是嚴重的國安漏洞，這不是小事，痛批市政螺絲掉滿地，成為台灣的資安破口。

消防局長孫福佑說，消防局共37台無人機，包括23台捐贈、14台自購，共有3個品牌，消防局的無人機都用於火場，且大陸製無人機已經封存，並規定消防員不可使用，針對該案會再清查。

民進黨市議員張家銨痛批，中市府在市民野餐日發放不鏽鋼杯，被民眾發現是中國製，不但產地標示被貼紙蓋住，底下「中國製造」字樣還用奇異筆塗黑，兩層掩蓋試圖「洗產地」，不僅不符合規定，也讓市民反感。

張家銨說，先前環保局清潔隊制服採購案中，雨衣也被查出為中國製，事後雖宣稱已回收不發放需要重新招標，但至今清潔隊員仍未拿到新的合格裝備，相關標案是否重啟，市府始終交代不清。

水利局長范世億說，中市府沒有故意要買中國鋼杯，也不知道是中國貨的鋼杯，承辦廠商也承認是其貼產地標示，未來會再注意。

盧秀燕強調，針對清潔隊員的裝備，請環保局盡速辦理。

台中市消防局上月在龍井工廠大火，遭民眾拍下使用已被中央明令禁用的中國大疆（DJI）無人機。圖／曾朝榮提供
