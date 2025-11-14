張峯源出席比利時駐台辦活動 分享「台中購物節」有外國人專屬大獎

台中市政府經濟發展局長張峯源昨晚獲比利時台北辦事處邀請，代表市長盧秀燕出席慶祝「國王節」活動，同時在會中向各國友人分享「台中購物節」的各項優惠資訊及外籍人士專屬獎項，引起不少與會各國使節驚喜詢問，表示將找機會到台中消費參與活動，並希望有機會抱回大獎。

張峯源說，比利時為紀念1830年建國及彰顯國王榮耀，每年11月15日歡慶國王節，昨晚提前舉辦慶祝活動，獲邀來賓有各國使節、企業代表等，外交部次長陳明祺亦出席。

比利時台北辦事處長馬徹見到老朋友張峯源前往致賀，雙方熱情互動，都表示盼能持續深化雙方的交流合作，共締友好邦宜。張峯源也邀請比利時朋友們一同體體驗台中的熱情與活力。

張峯源說，比利時台北辦事處與台中情誼深厚，去年盧市長特別邀請馬徹參與台中購物節比利時篇宣傳廣告拍攝，他也是去年歐洲唯一的國家代表。透過影片，市民對比利時的文化及美食留下深刻印象，也是台中購物節去年消費登錄金額得以破353億元的幕後重要推手之一。

他說，比利時台北辦事處經常支持台中市府各項活動，兩地並均著力發展漫畫、文化藝術、離岸風電等綠能產業，更有多家比利時企業投入台中離岸風電海事工程、腳踏車零組件及醫材等產業。期望未來能透過更多活動，強化彼此合作，進一步加強兩國美好情誼。