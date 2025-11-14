謝衣鳯決定選彰化縣長？臉書現後援會社團 地方研判是「試水溫」

下屆彰化縣長選舉，國民黨已知有3位可能人選爭取提名，至今有兩位「前副縣長」正式表態，唯獨立委謝衣鳯仍未露口風。不過，最近臉書出現「謝衣鳳2026彰化縣長後援會」社群，雖然發起人仍不明朗，地方政壇懷疑謝衣鳯已有動念，藉此試水溫再做決定。

目前，國民黨表態爭取下屆彰化縣長的人選，包括現任縣長王惠美任內的前副縣長、彰化縣工策會總幹事洪榮章，以及前縣長卓伯源任內的副縣長、前立委、現任縣府參議柯呈枋，兩人均已製作看板，勤走基層，也積極經營網路，拓展知名度，未來如果辦初選，有利於民調。

不過，國民黨下屆縣長最被外界看好的人選，仍然是立委謝衣鳯，她是兩屆立委，背後又有政治世家，胞弟謝典霖是現任彰化縣議會議長，又擁有政大經濟博士頭銜。但她一直仍未表態是否參選下屆縣長，政壇以謝家背負有政治包袱，謝典霖又積極尋求連任，「府會一家」恐難被選民接受，因此一般認為她參選縣長的可能性低，家族力圖保住立委及議長現況。

儘管如此，政壇認為，謝家從不打沒有把握的仗，目前仍持續評估中，謝衣鳯仍然勤走基層，參加公開活動，藉以保持動能。藍綠陣營也都未忽視謝衣鳯的存在，內部民調都以謝衣鳯為主要假想敵，選局更陷混沌。

最近引起討論的話題，謝衣鳯兼任國民黨彰化縣黨部主委，而謝家在此次國民黨主席選舉是支持郝龍斌，在鄭麗文勝選上任後，謝衣鳯是否續任主委是觀察指標，謝衣鳯卻在鄭麗文力邀下，同意續任縣黨部主委，由於，從彰化以南的縣黨部主委，包括雲林張嘉郡、嘉義縣王育敏、台南鄭龍介、高雄柯志恩及屏東蘇清泉，都是各該縣市的最可能人選，也難免引起揣測。

謝衣鳯近來在公開場合曝光率更高，近日再出現的「謝衣鳳2026彰化縣長後援會」臉書社團，目前的成員約2300人，引起地方關注，成員中有政壇、社團、教育界等人士，甚至不乏國民黨工，此一社團是否是經過謝衣鳯同意或授意，或者是支持者熱心擁戴，即引起好奇，被認為是謝衣鳯是在「試水溫」。對於此一說法，謝衣鳯未接記者電話。

國民黨的初選提名辦法還未出來，而民進黨的提名作業已在進行，目前有登記爭取提名的4人，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、前市長邱建富均已就戰鬥位置，正由選對會約談，如果未能達成協調，將在辦理民調後，由選對會參酌，由主席徵召提名，預定明年初公布，一般認為以黃秀芳出線的可能性高。