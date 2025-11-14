彰化2開發案進度落後 地方憂心

中友百貨彰化店工程延宕，可能遲至2029年完工，引發地方質疑；而台鐵員林火車站周邊土地都市更新案第3度招商仍告流標。兩起開發案進度不如預期，地方盼中央與業者正視，別讓地方發展陷入停滯。

中友百貨彰化店原依契約規定，業者須於用地點交後3年內完工營運，但依目前進度，恐得延至2029年才能啟用。彰化市民代表薛志彬指出，中友用地於2022年點交，原訂今年8月完工，如今僅完成地下室開挖，進度嚴重落後。他表示，中友是彰化首座大型百貨案，地方引頸期盼多年，「若無合理延宕理由，市公所應依契約開罰」，以維護市民權益。

彰化市公所指出，業者已提出展延申請並補交資料，公所將審議，若未獲准展延，依契約可按日罰款5萬元。中友百貨表示，目前與彰化市公所協商展延事宜，尚未達成共識，有結論會公布。百貨建物規畫地下4層、地上21層鋼構大樓，已完成地下開挖，招商同步進行。

彰化縣府交通處說明，該案開挖深度達地下5層，職安署審查嚴格，加上結構體龐大，確實影響進度。不過鋼構圖說已核定，待主體結構往上興建後，工程進程會更明顯。

另方面，台鐵員林車站周邊2.7公頃土地第3度招商仍流標，儘管吸引建商、影城與餐飲業者關注，最終仍無人投標。該案範圍涵蓋車站專用區及西側商業區，規畫可興建複合式商場、百貨、影城、旅宿等設施，總樓地板面積約1.2萬坪。

員林車站區為當地最精華地段，前方「黃金帝國」大樓即將啟動公辦都更案，民權街拓寬後交通動線改善，地方期待台鐵開發能帶動周邊發展。

不過，台鐵資產開發處坦言，雖改採設定地上權30年的都市更新模式，仍因建商對「僅授地上使用權」興趣不高而再度流標。未來不排除再放寬條件，採「合建開發」或出租方式，引入中小型企業，以活化閒置土地、帶動地方經濟。