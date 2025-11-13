快訊

薪資太低！中市16衛生所無專責醫師 盧秀燕：市府想加薪但中央不鬆綁

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市衛生所缺專責醫師，民進黨議員左起張玉嬿、王立任、謝志忠與黃守達，要求衛生局盡速補足。圖／謝志忠提供
台中市衛生所缺專責醫師，民進黨議員左起張玉嬿、王立任、謝志忠與黃守達，要求衛生局盡速補足。圖／謝志忠提供

台中市基層醫療人力拉警報？全市共30所衛生所，議員指出，截至今年10月已有16所沒有專責醫師，缺額比例超過一半，同時全市仍有8個行政區沒有醫院，形成「雙重醫療空窗」。衛生局指實際上是13所沒有專責醫生，市長盧秀燕說，市府希望提高衛生所專責醫師待遇，但中央法規不允許。

民進黨議員謝志忠、王立任、張玉嬿及黃守達聯合質詢，指出醫療資源高度集中於市區，山、海、屯等外圍區域醫療失衡問題持續惡化，強烈要求市府盡速補足衛生所醫師人力，平衡區域資源配置，保障市民基本就醫權。

市議員謝志忠指出，根據衛生局統計，台中市2023年有5所衛生所沒有專責醫師，2024年增至7所，今年更飆升至16所，缺額在短短2年間翻倍成長。他說，到盧市府任期結束前，會不會只剩個位數的衛生所有醫師，還是歸零？他批評，若不立即補實人力，基層醫療空窗將愈來愈大，嚴重影響民眾就醫權益。

另議員強調，目前台中市仍有8個行政區沒有醫院，如今衛生所又缺醫師，地方民眾形同「無醫可求」。他們要求市府應優先補足那些「既無醫院、又缺專責醫師」的行政區衛生所，並全面盤點全市醫療資源現況，建立穩定的醫療量能分布機制。

對此，衛生局表示，衛生所醫師人力短缺，主要與醫師高齡退休及交通、待遇條件有關，多數所長屆齡65歲退休，接任者難尋。局方坦言，目前基層醫師招募極為困難，「開業待遇遠高於公職，市府即使願意加薪，也受限於中央人事規範」，導致延攬困難。

衛生局指出，不是每個行政區都需設醫院，確保山、海、屯三大區域各有穩定醫療據點。針對重複缺醫師的衛生所，市府已列為優先處理對象。

市長盧秀燕表示，市府早就看到這個現象，坦言就是待遇的問題，所以市府希望提高衛生所專責醫師的待遇，但中央法規不許可。她建議，「中央把水龍頭鬆一點，就會有活水進來」，盼中央正視地方困境，放寬聘任及薪資規範。

