南投強化垃圾分類 擴大破袋稽查不配合可罰6千

中央社／ 南投縣13日電

南投縣無垃圾焚化爐，需加強垃圾減量。南投縣環保局將透過加強宣導、擴大執法，強化垃圾分類，垃圾袋中有超過3件不合格物，會要求民眾分類才能丟，不配合者最高罰6000元。

南投縣政府環境保護局今天發布新聞稿表示，強化垃圾分類成效，將採取「加強宣導」與「擴大執法」策略，投入更多資源進行分類教育，但對不配合垃圾分類屢勸不聽者，破袋稽查執法力道與範圍也同步擴大。

環保局統計，民眾常誤丟入一般垃圾袋的回收物以廢紙類容器如手搖飲杯、紙餐具、廢塑膠容器如寶特瓶、塑膠餐具及鋁箔包為大宗；環保局長李易書說，垃圾分類宣導、破袋稽查實行多年，對於部分民眾「分不清楚」，環保局會加強宣導。

李易書表示，但對於「不願分類、不想做」的心存僥倖者，環保局將擴大稽查強度，破袋稽查時，每袋垃圾袋若有3件以上不合格物，會要求民眾分類後才能投入垃圾車，若勸導仍不配合將開罰。

環保局表示，垃圾分類是每一名縣民共同責任，稽查若發現相關違規，將依廢棄物清理法處新台幣1200元至6000元罰鍰，請民眾倒垃圾前多檢查。

另外，南投市清潔隊垃圾車曾因民眾分類不當而被焚化廠「整車退運」，市公所清潔隊10月至明年3月試辦「玻璃及紙類單獨回收」，同步展開「不透明垃圾袋破袋檢查」，市公所請市民倒垃圾務必使用透明或半透明垃圾袋，讓清潔隊員清楚辨識內容物，若使用黑色垃圾袋、麵粉袋等不透明袋則加強破袋稽查。

南投縣 環保局長 垃圾分類
