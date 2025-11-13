國1南彰路段25、26日施工封閉 高公局籲避開員林、北斗交流道

國道中區動態地磅設施維護工作施工，預計本（11）月25日到26日的每日晚間9時到翌日清晨6時，管制國道1號南向員林交流道（211K）至北斗交流道（220K）主線車道路段，施工時段建議用路人避開行駛員林到北斗的2個交流道之間國道。

高速公路局中區養護工程分局今表示，去年12月到明年12月辦理動態地磅重量偵測單元及車輛偵測環路線圈埋設，採全車道封閉方式進行管制施工，本月25日到26日的每日晚間9點到翌日清晨6點，管制國1南向員林至北斗之間的交流道路段；如果下雨，順延至本月27日到12月9日~11日，封閉時段同前。若氣候都不佳就取消施工。

施工期間，用路人下員林交流道，改走員鹿路一段、台19線、東環路三段（台19線）、150縣道接斗苑東路上北斗交流道。 另隨時注意國道路上資訊可變標誌顯示內容，或撥打1968路況查詢專線等方式掌握最新施工路況及相關訊息。