萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

國1南彰路段25、26日施工封閉 高公局籲避開員林、北斗交流道

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
高速公路局中區養護工程分局繪製動態地磅設施維護工作的施工路段。圖／高公局中區養護工程分局提供
高速公路局中區養護工程分局繪製動態地磅設施維護工作的施工路段。圖／高公局中區養護工程分局提供

國道中區動態地磅設施維護工作施工，預計本（11）月25日到26日的每日晚間9時到翌日清晨6時，管制國道1號南向員林交流道（211K）至北斗交流道（220K）主線車道路段，施工時段建議用路人避開行駛員林到北斗的2個交流道之間國道。

高速公路局中區養護工程分局今表示，去年12月到明年12月辦理動態地磅重量偵測單元及車輛偵測環路線圈埋設，採全車道封閉方式進行管制施工，本月25日到26日的每日晚間9點到翌日清晨6點，管制國1南向員林至北斗之間的交流道路段；如果下雨，順延至本月27日到12月9日~11日，封閉時段同前。若氣候都不佳就取消施工。

施工期間，用路人下員林交流道，改走員鹿路一段、台19線、東環路三段（台19線）、150縣道接斗苑東路上北斗交流道。 另隨時注意國道路上資訊可變標誌顯示內容，或撥打1968路況查詢專線等方式掌握最新施工路況及相關訊息。

