快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

美國托倫斯市長颱風天訪彰化 與林世賢市長暢談無人機新未來

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
11月12日彰化因颱風放假、風雨交加，但是陳光豪仍信守承諾，風雨無阻造訪彰化市。照片為彰化市公所提供
11月12日彰化因颱風放假、風雨交加，但是陳光豪仍信守承諾，風雨無阻造訪彰化市。照片為彰化市公所提供

對美國托倫斯（Torrance）的市長陳光豪（George Chen）來說，友情比風雨更重要！11月12日彰化颱風放假、風雨交加，但是陳市長仍信守承諾，風雨無阻造訪彰化市，與市長林世賢熱情會晤，兩人相談甚歡，從城市治理一路聊到無人機產業的未來藍圖。

托倫斯位於美國加州洛杉磯縣西南部，是知名的航太與科技重鎮，擁有成熟的無人載具產業鏈。陳市長早在兩個月前就敲定行程，沒想到遇上颱風來攪局，但他仍準時抵台，讓林世賢笑說：「冒風雨而來的才是真朋友」!

原訂今日舉行，由「無人載具彰化崛起產業聯盟」與「台灣複合材料低碳循環聯盟」合辦的無人機論壇，因颱風延期一週。不過兩位市長、兩大聯盟主席及多位企業代表仍準時到場，臨時改開「VIP論壇」，交流氣氛依舊熱烈。

陳光豪市長分享，托倫斯市早已將無人機納入城市管理，像是接獲森林火災通報時，消防單位會先派無人機升空偵察，掌握火勢位置與範圍後再派出人力與裝備投入救災，讓防災效率大幅提升。他笑稱：「我們的無人機是城市裡最忙的『空中小尖兵』！」

林世賢市長則指出，無人機普遍使用低碳、可回收的複合材料製成，具輕量、高強度與抗腐蝕等特性，將是未來無人載具的重要趨勢。彰化擁有精密機械與模具加工的優勢，他正積極整合在地產業鏈，打造「非紅供應鏈」，以無人機產業帶動傳產升級、創造就業機會，讓青年人才留在家鄉發光發熱。

外頭風雨未歇，室內卻熱氣騰騰。這場跨越太平洋的城市對話，不僅展現友誼，更為彰化無人機產業注入新動能。林世賢笑說：「颱風可以放假，但兩個城市的合作與友誼，永遠不打烊！」

 

聚傳媒

彰化 林世賢 颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

NBA／愛德華大爆發助76人退綠衫軍 喬治將回歸有望見完全體

綠選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

影／民進黨彰化縣長內戰開打 黃秀芳成立競辦駁內定傳聞

減禁宰禁運衝擊 彰化市公有市場豬肉攤11月免租金

相關新聞

薪資太低！中市16衛生所無專責醫師 盧秀燕：市府想加薪但中央不鬆綁

台中市基層醫療人力拉警報？全市共30所衛生所，議員指出，截至今年10月已有16所沒有專責醫師，缺額比例超過一半，同時全市...

彰化人逛百貨再等等！中友彰化店2029才完工 市公所：業者已提展延

中友百貨彰化店工程進度引發地方關注，原依契約規定，業者應在用地點交後3年內完工營運，但依目前進度至少得延至2029年才能...

美國托倫斯市長颱風天訪彰化 與林世賢市長暢談無人機新未來

對美國托倫斯（Torrance）的市長陳光豪（George Chen）來說，友情比風雨更重要！11月12日彰化因颱風放假、風雨交加，但是陳市長仍信守承諾，風雨無阻造訪彰化市，與市長林世賢熱情會晤，兩人

國1南彰路段25、26日施工封閉 高公局籲避開員林、北斗交流道

國道中區動態地磅設施維護工作施工，預計本（11）月25日到26日的每日晚間9時到翌日清晨6時，管制國道1號南向員林交流道...

南投氦氣球拚春節升空試營運 先辦元旦健走暖身

南投縣政府在草屯九九峰打造氦氣球樂園，園區工程完竣，廠商已進駐裝修，預計下個月安裝氦氣球設施，並辦理試運轉檢測安全及查驗...

盼不到影城！無人投標 台鐵員林火車站都更開發案3度流標

台鐵員林火車站周邊土地都市更新案近期第3度招商仍流標，日前還一度傳出有影城要來投資，但仍是一場空，招商土地包括緊鄰火車站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。