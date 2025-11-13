教保員承受壓力大到看身心科 南投提供諮商輔導

幼兒園教保人員承受妥善照顧幼兒與家長壓力，還要打理自己家庭生活，有教保人員因工作及家庭，壓力大到去身心科就醫，所幸透過南投縣教保服務人員諮商輔導計畫協助後改善。

南投縣政府教育處今天透過新聞稿表示，教育處去年起推動公私立幼兒園教保人員諮商輔導計畫，服務對象包含幼兒園長、教師、教保員、助理教保員等，服務內容有216小時1對1個別諮商、團體諮商、3場教保人員教育研習輔導服務，盼讓教保人員獲心靈支持與陪伴。

計畫由衛生福利部南投醫院執行，南投醫院向中央社記者表示，教保人員壓力來源包含親師互信問題、特殊幼兒照顧如發展遲緩、低功能或弱勢家庭，及教保人員自身生活及經濟壓力，曾有教保員同時面臨工作及家庭壓力，需至身心科就醫，所幸協助、輔導後改善。

對於改善親師互信問題，南投醫院舉例說，輔導教保員理解家長不信任原因，「不要把家長當怪獸」，要將家長當成來求助，可轉念為「家長除了你之外，沒其他人可求救」，甚至是教師成為家長宣洩家庭教養壓力管道，建立親師互信第一步就是不要把家長當怪獸。

南投醫院表示，輔導教保員強化同理與溝通能力，不要與家長陷入無謂爭執，而是理解家長教養困難、給予情緒支持；另外，訓練老師如何去教家長，老師會教小朋友，但有時候問題出在家庭，需提升家長教養能力，並進一步形成教養同盟與共識，須有一致教養目標，舉例若家長放任小孩在家一直用3C產品，小孩在學校就會吵著要玩手機，這就是教、養不一致產生的困難。

南投醫院說，透過教保人員諮商輔導計畫來醫院求助的人員不多，會擔心被汙名化、貼標籤，或下班後須忙碌家庭事務而沒時間諮商等原因，但南投醫院提供入校服務後，尋求協助者變得踴躍；希望計畫服務納入全縣治療所共同執行及可利用視訊，讓更多教保員受益。

縣府教育處統計，南投縣公、私立幼兒園共有183家，從業人員共1058人；這項諮商輔導計畫去年下半年開始執行，2個月共有69人次使用、使用時數337小時。

縣府教育處長王淑玲表示，南投縣教保服務人員諮商輔導計畫強調「積極傾聽，情緒同理」，服務皆免費，其中輔導知能工作坊還有11月26日下午1時至4時南投國小場次、11月29日上午9時至中午12時虎山國小場次，歡迎南投縣公私立幼兒園教保人員參加。