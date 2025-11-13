英國旅客酒後搭車遺失錢包 台中警調監視器助尋回
1名英國籍男子來台旅遊散心，他日前在台中1家酒吧飲酒後，搭計程車返回飯店，隔天才發現皮夾遺失在車上報案，經員警協助尋回，讓他連聲道謝，並對台灣警方的效率與友善印象深刻。
台中市警局第一分局今天表示，繼中派出所警員於今年10月26日下午2時許，接獲兩名外籍旅客報案，希望協尋遺失皮夾。
報案人32歲英國籍男子向警方表示，他前一晚在台中市南屯區的酒吧飲酒後，搭乘計程車返回中區成功路一帶飯店，翌日清醒時發覺錢包疑似遺落於計程車內，因有重要證件與財物，便向警方求助。
員警得知後，立即調閱周邊監視器比對車輛，經掌握計程車車號後成功聯繫上司機，順利取回遺失錢包，讓英國籍旅客如釋重負，並向警方連聲道謝。
英國籍旅客向警方分享，自己近期事業陷入低潮，安排一週台灣旅程以放鬆心情，並巧遇同行的外籍旅客，未料一時疏忽差點毀了行程，幸警方主動協助，讓他對台灣警方的效率與友善印象深刻。
